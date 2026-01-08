Entrega UP de la Región Ribereña a 39 egresados listos para impulsar el desarrollo regional

Miguel Alemán, Tamaulipas.– Enero 08 de 2026.- La Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR) entregó a la sociedad una nueva generación de profesionistas al celebrar la ceremonia de graduación de la XIII Generación 2021–2025 de los tres programas educativos que conforman la institución.

Héctor Diez Rodríguez, rector de la universidad, señaló que un total de 39 graduados recibieron sus títulos profesionales, reflejo del esfuerzo, la constancia y el compromiso demostrados a lo largo de su trayectoria universitaria, así como del acompañamiento académico brindado por la comunidad educativa de la institución.

“Hoy en la Universidad Politécnica de la Región Ribereña no solo celebramos la conclusión de una etapa académica, sino el inicio de un nuevo camino profesional para nuestras y nuestros egresados, quienes llevan consigo los valores, los conocimientos y las competencias que distinguen a la universidad”, precisó.

Felicitó a las y los graduados por este importante logro personal y los exhortó a seguir su crecimiento profesional, ya sea incursionando en el mundo laboral o continuando su preparación académica, con el estudio de una especialización o posgrado.

Agradeció al gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, y al secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, por su respaldo permanente a la educación superior, en especial a la Universidad Politécnica de la Región Ribereña.

La ceremonia de graduación contó con la presencia de José Antonio Tovar, rector de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL), en representación del gobernador, así como de los coordinadores de los programas educativos, directivos, personal institucional y miembros de la Honorable Junta Directiva, quienes se sumaron al reconocimiento del logro alcanzado por esta generación.