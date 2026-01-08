Capacita SABG a personal de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios en ética e integridad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 08 de 2026.- En apego a la Estrategia Nacional de Buen Gobierno, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, a través del Departamento de Prevención a la Corrupción de la Dirección de Investigación y Anticorrupción, mantiene la Capacitación en Ética e Integridad en el Servicio Público.

El objetivo central de esta capacitación es implementar mecanismos de coordinación en materia de difusión, supervisión y vinculación, orientados a consolidar la rendición de cuentas y promover la integridad en el servicio público. También se busca prevenir actos discrecionales y/o de corrupción, garantizando certeza sobre la correcta ejecución de los procedimientos que se llevan a cabo en las instituciones públicas. A esta capacitación asistieron 197 personas servidoras públicas de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Durante la sesión se abordaron principios fundamentales relacionados con la ética y la integridad que guían la conducta de quienes forman parte de la administración pública estatal y se revisaron los fundamentos normativos que orientan el actuar de los servidores públicos, con el propósito de consolidar una gestión íntegra y orientada al interés general.

Pedraza Melo, dijo que la Secretaría de Anticorrupción a su cargo, reafirma su compromiso de promover un entorno institucional basado en la confianza y el respeto al marco jurídico vigente.

Refirió que de esta manera, se refuerza la responsabilidad de las y los servidores públicos con la legalidad y el servicio al bien común, contribuyendo a la construcción de una administración pública más transparente, ética y cercana a la ciudadanía, como lo establece el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, durante la administración, a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya.