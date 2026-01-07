Garantiza ITAVU certeza jurídica con 50% de descuento en escrituración

La seguridad patrimonial representa un paso clave para el bienestar social, al permitir que más familias tamaulipecas consoliden su hogar con seguridad jurídica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 06 de 2026.- Garantizar tranquilidad, seguridad patrimonial y bienestar para las familias tamaulipecas es una prioridad del Gobierno del Estado. Bajo esa visión humanista, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) anunció una promoción especial que facilita el acceso a la certeza jurídica sobre la propiedad de la vivienda.

En este sentido, el Director General del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, informó que en seguimiento a la estrategia social del gobernador Américo Villarreal Anaya, el instituto puso en marcha una promoción del 50 por ciento de descuento en el costo de escrituración, vigente a partir de enero de 2026.

Esta medida está dirigida a las familias que adquirieron terrenos mediante el ITAVU y ya concluyeron su pago, brindándoles una oportunidad real de consolidar su patrimonio con respaldo institucional. La vigencia del beneficio será de seis meses para casas habitación y de tres meses para terrenos deshabitados.

El Director del ITAVU destacó que contar con escrituras no es solo un trámite administrativo, sino una acción que transforma la vida de las personas, “cuando una familia obtiene su escritura, gana tranquilidad, protege su herencia y fortalece su futuro. Ese es el sentido humano de esta política pública”, expresó.

La escrituración permite asegurar legalmente el patrimonio, facilita el acceso a servicios públicos y programas gubernamentales, y ofrece la certeza necesaria para construir un hogar estable y digno, alineado al modelo de desarrollo social que impulsa el Gobierno de Tamaulipas.

Para acceder a la promoción, las y los interesados deberán acudir a las delegaciones del ITAVU y presentar documentación básica como acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobantes de adquisición o liquidación del terreno, contrato o carta de asignación, así como datos de contacto. En caso de estar casados, se solicitará también la documentación correspondiente del cónyuge.

El ITAVU reiteró la invitación a aprovechar esta oportunidad que representa un paso firme hacia la seguridad jurídica y el bienestar familiar, con el acompañamiento directo del Gobierno del Estado.

Para más información, las personas interesadas pueden acudir a la delegación del ITAVU más cercana o consultar el sitio oficial: www.tamaulipas.gob.mx/itavu/