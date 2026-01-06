Refuerza Secretaría de Salud acciones de seguridad vial

Para la adecuada conducción de motocicletas

VICTORIA, TAMAULIPAS.- Enero 6 de 2026.- Tras el incremento del uso de motocicletas como medio de transporte y para fortalecer la seguridad vial, la Secretaría de Salud implementa acciones preventivas, de capacitación y normatividad para la adecuada conducción de este tipo de vehículos de motor.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, dijo que con el aumento de este transporte, que también es una herramienta de trabajo, a través del departamento de Prevención de Accidentes, se realizan actividades de concientización, así como capacitaciones para reforzar la labor vial y la aplicación de los reglamentos estatales y de tránsito.

“Estamos trabajando en la estrategia del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y coordinada por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) la cual tiene como principal objetivo, sensibilizar a la población sobre el riesgo que representa este transporte sino tomamos las medidas adecuadas para su uso y protección”, destacó Hernández Navarro.

Dijo que en coordinación con los gobiernos municipales, las principales acciones de esta estrategia nacional, se centra en el reforzamiento de las capacitaciones y programas de educación vial como herramientas necesarias y de entrenamiento específico para el uso de las motociclistas.

De igual manera la recomendación del uso de casco certificado y traje completo que incluya chaqueta, pantalón, guantes y botas, preferiblemente de materiales como cuero o cordura con protecciones en hombros, codos, rodillas, espalda y nudillos, lo que permite reducir la gravedad de las lesiones y salvar vidas.

La prevención de los accidentes viales es una responsabilidad compartida, que incluye respetar los límites de velocidad, utilizar el equipo de protección adecuado, tener el conocimiento de las normas de tránsito y vialidad para cumplirlas adecuadamente.