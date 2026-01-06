Más de 33 mil beneficiados en Tamaulipas con programas de protección infantil y adolescente

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 06 de 2026.- En cumplimiento con la estrategia estatal impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya para garantizar el respeto y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Tamaulipas fortaleció durante 2025 las acciones de sensibilización, capacitación y participación ciudadana en todo el estado, informó Ivette Salazar Márquez, titular de la dependencia.

A través de pláticas, talleres y conferencias dirigidas a servidores públicos, madres, padres, tutores y cuidadores, se abordaron temas prioritarios como acoso escolar, prevención de abuso sexual, trabajo infantil, derechos humanos y comunicación con perspectiva de infancia, beneficiando a 33,940 personas en la entidad.

Adicionalmente, se implementaron jornadas nacionales en coordinación con los SIPINNA locales, con la participación de 28,178 estudiantes de comunidades escolares, abordando temas como acoso escolar, Ley Olimpia, derechos humanos y prevención de violencias, consolidando una cultura de respeto y protección desde la niñez.

En apoyo al desarrollo integral, se instalaron 23 espacios de protección, conformados por ludotecas y bebetecas, que han beneficiado a 685 niñas y niños en diversos municipios.

Entre las iniciativas destacadas, se llevó a cabo la consulta infantil “Comer es Nuestro Derecho”, organizada por World Vision, en la que participaron 5,189 niñas y niños, quienes expresaron su visión sobre el derecho a la alimentación.

Finalmente, se lanzó la convocatoria para la Tercera Generación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (OPINNA), con la participación de 103 jóvenes de 33 municipios, resultando electos 33 consejeros y consejeras, fortaleciendo así la voz de la infancia y adolescencia en las políticas públicas estatales.