Consolida Gobierno de Tamaulipas acciones en materia notarial durante 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 06 de 2026.- En el marco de la política pública impulsada por el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer el Estado de derecho y la seguridad jurídica de las y los tamaulipecos, la Dirección de Asuntos Notariales brindó durante el año 2025 atención a 9,582 personas, informó Claudio Díaz Castaño, director de Asuntos Notariales.

El funcionario señaló que, como resultado del trabajo institucional y en cumplimiento a las atribuciones que marca la normatividad vigente, se realizaron 8,606 búsquedas de avisos de testamentos, solicitadas por jueces de primera instancia en materia familiar, con el objetivo de dar continuidad a los juicios sucesorios promovidos por la ciudadanía. Asimismo, se emitieron 6,310 informes de búsqueda de testamentos, requeridos por jueces de primera instancia familiar.

De igual manera, se registraron 3,692 avisos en el Registro Local de Avisos de Testamentos, así como la incorporación de 3,665 avisos en el Registro Nacional de Avisos de Poderes, fortaleciendo los sistemas de control y registro a nivel estatal y nacional.

Díaz Castaño destacó que se autorizaron 2,366 Libros de Protocolos, utilizados por notarios y adscritos en funciones para el asentamiento de instrumentos y certificaciones. Además, se expidieron 348 copias certificadas a solicitud de parte interesada.

Finalmente, informó que se llevaron a cabo 238 visitas ordinarias y 5 visitas extraordinarias, como parte de las acciones de supervisión y vigilancia para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en el ejercicio de la función notarial.

Díaz Castaño dijo que con estas acciones, alineadas a la visión del Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, la Dirección de Asuntos Notariales refrenda su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, en beneficio de la certeza jurídica de la población tamaulipeca.