Exhorta Salud a prevenir accidentes

VICTORIA, TAMAULIPAS.- Enero 5 de 2025.- Durante la temporada vacacional y por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se dio puntual seguimiento al desarrollo y atención de pacientes afectados en accidentes carreteros, que lamentablemente sumaron un promedio de 90 situaciones de este tipo.

Así lo informó el Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, durante entrevista previa a los honores a la bandera, en donde destacó que se tiene una estrecha coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y las áreas correspondientes de las unidades hospitalarias, a lo que agregó que un reporte previo fueron unas 200 personas atendidas.

“Nos reunimos con el equipo del CRUM para valorar las situaciones y había una paciente grave en el tramo de San Fernando que se logró estabilizar y debido a ello se decidió trasladarla en helicóptero al Hospital de Alta Especialidad quien fue intervenida quirúrgicamente de manera inmediata y se logró sacar adelante”, dijo.

Detalló que la paciente, de unos 40 años, presentaba sangrado intrabdominal, detectado con ultrasonido por equipo médico del municipio de San Fernando, también presentaba lesión de hígado e intestino, y gracias a la respuesta rápida, se trasladó a la unidad hospitalaria, así como 2 pacientes los trasladaron al Hospital Materno Infantil de Reynosa y otro paciente al Hospital General de Victoria.

De igual manera, se le cuestionó sobre las acciones que se desarrollaron durante el 2025 para prevenir y atender el dengue en la entidad, a lo que informó que fueron unos 600 pacientes registrados por este padecimiento y 6 lamentables fallecimientos.

“Se dio seguimiento en Tamaulipas desde inicio de año y principalmente en el sur de la entidad, debido a que en esta zona se registraba el 80 por ciento de los casos, pero con el apoyo de los municipios y la aplicación de estrategias de atención como el dar seguimiento clínico a los pacientes, se evitó el incremento de los casos”.

En lo referente a las enfermedades respiratorias registradas en esta temporada invernal, el Secretario de Salud detalló que fueron unos 300 casos los que se clasificaron para analizar la situación de los padecimientos respiratorios, pero salieron negativos a cualquier situación de pruebas, pero la más alta que se registró fueron los casos de COVID-19 y con una muy baja letalidad.