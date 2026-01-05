Fortalece Gobierno de Tamaulipas sanidad pecuaria ante detección de GBG

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 05 de 2026.- Derivado de la detección de dos casos de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en el estado, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con diversas instancias federales, estatales y municipales, trabaja de manera inmediata bajo los protocolos sanitarios correspondientes para su atención, control y erradicación.

El titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, informó que los casos fueron detectados en los municipios de Llera y Altamira, donde de forma inmediata se estableció un área focal con un radio de 20 kilómetros a partir del punto de detección, así como un área perifocal o zona de amortiguamiento que se extiende hasta los 40 kilómetros. En ambas zonas se implementaron medidas de restricción a la movilización de ganado, con el objetivo de evitar la propagación de la plaga.

Varela Flores destacó que los trabajos se realizan de manera coordinada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA); la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT); el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Tamaulipas (CFPPT); así como con las autoridades municipales de Llera y Altamira.

Asimismo, subrayó que el Gobierno del Estado de Tamaulipas encabezado por Américo Villarreal Anaya, mantiene un firme compromiso con la sanidad pecuaria, destinando más de 26 millones de pesos durante el año 2025 para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y control sanitario, con el fin de proteger la actividad ganadera y salvaguardar el patrimonio de los productores tamaulipecos.