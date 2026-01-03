8 PERSONAS PERDIERON LA VIDA HOY 3 DE ENERO EN DOS DISTINTOS ACCIDENTES CARRETEROS EN LA ZARAGOZA-VICTORIA

8 personas perdieron la vida en dos accidentes distintos que se registraron este sábado 3 de enero en la Carretera Zaragoza-Victoria.

El primer accidente fue entre un tráiler y una camioneta pickup en la carretera Victoria Zaragoza donde 3 personas quedaron sin vida y dos mujeres resultaron heridas, una de ellas reportada como grave.

Los hechos se registraron el kilómetro 07+400, cuando presuntamente la camioneta Ford F 150, cabina y media que circulaba en sentido del norte a sur, se estrelló de frente contra presuntamente un tráiler que rebasaba le invadió su carrril de circulación

Cabe hacer mención que el choque, la camioneta se incendió, quedando reducida a chatarra.

El otro accidente donde perdieron la vida 5 personas, dos adultos y tres menores de edad, así como una menor lesionada, se registró también este sábado 3 de enero en la Carretera Zaragoza Victoria a la altura del kilómetro 30, precisamente en el Puente Las Chochas, donde se vieron involucrados un automóvil Aveo donde viajaban las víctimas y un tráiler.

Se tiene conocimiento que los ocupantes del Aveo procedían del Puerto de Tampico y llevan como destino la Cd. De Reynosa.

El automóvil Aveo quedó convertido en hierros retorcidos tras el choque con el tráiler.

En ambos casos tomaron conocimientos de los hechos personal de la Guardia Nacional, pero también de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para el levantamiento de los cuerpos y por supuesto cuerpos de auxilio como la Cruz Roja y Protección Civil para atender a a los lesionados.