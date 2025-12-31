Por: Raúl Terrazas Barraza

Año Nuevo en frases matonas

Entre las muchas frases que pueden escucharse en ocasión del año que inicia este jueves, el 2026 y con el cual se deja atrás la primera cuarta parte del Siglo XXI, hay una que llama la atención porque se refiere a buenos deseos matemáticos y precisa que haya suma de placeres, resta de dolores, multiplicación de la felicidad y la división del amor entre los seres queridos.

Desde luego esas palabras son funcionales en todos los sentidos y, al referirse a las matemáticas, que es la ciencia más estudiada durante siglos y a partir de la cual, los escenarios de la vida cambian para mejorar a las personas, su salud y su bienestar, solo podría agregarse que el Nuevo Año, llegue con luz en el camino para que los sueños se hagan realidad.

Cada vez que un año comienza, se renuevan las esperanzas, se analizan logros y se definen o redefinen metas, porque la conclusión de un ciclo de vida, es decir de un año, significó esfuerzo, mucho trabajo, dedicación y sobre todo generar condiciones adecuadas para el crecimiento familiar, profesional, de los negocios y de la sociedad, desde luego, con la contribución de cada quien, en la medida de sus posibilidades.

Otras frases con motivo del Año que comienza, hacen referencia a que, este nuevo año florezca cuando decidas avanzar y el horizonte se llene de oportunidades, asimismo que, la magia de la vida te envuelva en el 2026 y te sorprenda con alegrías inesperadas.

También aquellas que son propicias para deseos de felicidad, como querer un año tan brillante como las estrellas y tan pleno como los sueños o un año donde la esperanza sea la protagonista y cada día sea una página llena de momentos especiales y, una más, que cada amanecer del nuevo año traiga consigo nuevas oportunidades y alegrías a las personas y las familias.

El gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, hizo votos para que el nuevo año sea de unidad, con paz y la firme determinación de seguir en la construcción de un Tamaulipas más fuerte y con mejores oportunidades para todas y todos, deseando a nombre suyo y de su esposa la Doctora María de Villarreal un feliz Año 2026.

También se refirió al año que termina y expresó su agradecimiento otorgado por la ciudadanía en la construcción de un Tamaulipas más humano y lleno de esperanza, en el que todos participan para trabajar por el bienestar de las familias, en especial de los infantes u jóvenes porque son el futuro del estado.

El titular del Poder Ejecutivo subrayo que, cada acción de su gobierno tiene el propósito de generar mejores oportunidades, un entorno justo y un mañana con mayor certidumbre y al referirse al año que hoy comienza, hizo ver que se pondrá énfasis en los proyectos estratégicos porque fortalecen el desarrollo, la salud e infraestructura que genera bienestar, mejores servicios, educación de calidad y más movilidad.

Los otros

Para este año, la Universidad Autónoma de Tamaulipas ampliará su participación en los proyectos de infraestructura hidráulica y portuaria que impulsa el Gobierno de Tamaulipas, en su papel de institución clave en el desarrollo estratégico del estado, según ha señalado el Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, al considerar como trascendente el trabajo de la Universidad en las diferentes regiones de la entidad, mediante la colaboración de los centros de investigación y servicios técnicos especializados.

Los estudiantes e investigadores, participan de forma directa en el proyecto de reconversión del puerto de Tampico, acción que ven como una oportunidad histórica para que las y los jóvenes ingenieros de la UAT intervengan y dejen su huella en la modernización y fortalecimiento de la infraestructura portuaria.

Son la Facultad de Ingeniería Tampico y del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), desde donde se realiza el seguimiento a los retos hídricos que enfrenta la zona Sur, aportando propuestas y soluciones técnicas de alto nivel, acciones estas que se ejecutarán también en el Puerto de Matamoros y en el proyecto del Puerto Seco de Ciudad Victoria.

Anaya Alvarado precisó que la UAT tiene presencia en la agenda hidráulica porque es donde convergen el Gobierno Federal y el estatal, para la gestión del agua y el desarrollo de infraestructura, en el entendido de que, en un esquema de gran coordinación el logro final será el desarrollo de la entidad y con él mejores condiciones económicas y sociales de la población.

La próxima semana las áreas administrativas de la Universidad pública de la entidad comenzarán sus actividades para echar a andar el semestre que denominarán 2026-1 y que, en algunos de los casos corresponderá a la conclusión de las carreras profesionales de aquellos alumnos que iniciaron sus preparación en el semestre que comienza en enero.

Las clases comenzarán unos días después, con los procedimientos ya conocidos, como la inscripción por alta, las reinscripciones a los semestres subsecuentes, para que, desde la perspectiva administrativa el arranque se dé conforme a la planeación que cada Unidad Académica Multidisciplinaria ha ejecutado.

En su oportunidad el líder de la Universidad Autónoma de Tamaulipas acudirá a las Facultades para dialogar con estudiantes, docentes y directivos, con quienes constatará que la infraestructura y todos los factores están alineados para que la UAT cumpla con su papel de formadora de profesionistas competitivos y con capacidad de transformar los espacios en los que se desempeñen cuando haya egresado de las aulas.