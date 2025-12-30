Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Rene Lara cierra el año entregando obras y mejoramiento de calles de Tula

*Con todo el apoyo incondicional del gobernador Américo Villarreal Anaya

El Gobierno Municipal de Tula continúa cerrando fuerte el año con trabajo constante y resultados para la ciudadanía. El alcalde Rene Lara Cisneros, entregó ya algunas calles de nuevo pavimento de concreto hidráulico en la calle Roberto Escobar, Callejón “El Roble” en el barrio “El Jicote”, la prolongación calle Arista y otras que están en proceso como la calle Ignacio Comonfort, y que muy pronto se van a inaugurar, como parte de las acciones que se mantienen activas hasta los últimos días del año.

Estas obras se realizan a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y cuenta con una inversión de alrededor de los 3 y medio millones de pesos, con una superficie de alrededor de los 4,000 metros cuadrados de pavimentación.

Con estas obras se beneficia de manera directa a más de 400 familias, quienes ahora cuentan con una vialidad más segura y funcional.

Asimismo, se han entregado cercos de malla ciclónica en los campos deportivos, sobre todo en las comunidades rurales, como por ejemplo, en el Ejido Alfonso Terrones Benítez, Tanque Blanco, Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata (La Viga), entre otros.

Durante su mensaje, el alcalde Lara Cisneros destacó que el trabajo del Gobierno Municipal no se detiene al cierre del año.

“Todos los días estamos haciendo mejoras en la ciudad, con obras y con acciones. Estamos cerrando el año fuertes y muy contentos, y vamos a seguir trabajando hasta el último día y las últimas horas de este año por amor a Tula y por amor a nuestra gente”, expresó.

De igual manera se dio inicio a la construcción del Aula de Prevención del Delito en la Unidad Deportiva ubicada en la Avenida Enrique Cárdenas González, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federa (FORTAMUN), de la cual se contará con 190 butacas totalmente acojinadas, tendrá teatro, baños de primera y otros acabados más. Será un pequeño Auditorio donde se dará platicas de drogadicción y otras cosas más para jóvenes que cursan su educación media superior, la misma que ya fue aprobada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, área de la cual depende la Vocería de Seguridad y su titular es el Mtro. Willy Zúñiga Castillo.

Hay que destacar que a inicios del nuevo año 2026, se tiene programado iniciar el Mejoramiento de Vivienda para todas las comunidades rurales, empezando por los Ejidos Mamaleón y Chaparral, con una estimación de 600 mil pesos tan solo para estas dos comunidades y así sucesivamente se irán escalonando los demás, de la cual se cuenta con una inversión de 5 millones de pesos para este rubro.

Por lo que todas estas obras no son más que acciones que generan progreso y son avaladas por el gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, quien con su apoyo incondicional así se Avanza en la transformación en el Pueblo Mágico de Tula, con unidad y cercanía a la ciudadanía.

NOTAS CORTAS

1.- Y no se hagan bolas, en Tamaulipas la unidad sigue prevaleciendo con el Primer Morenista del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, por lo que va pintando bien el 2028 y antes el 2027, de cual lleva mano.

2.- Y así cierra el 2025 el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien junto a su esposa, la Dra. María de Villarreal y familia, recorrieron uno de los tesoros más antiguos y profundos de nuestro Estado: las pinturas rupestres de Miquihuana.

Un lugar, donde el tiempo dejó su huella en la piedra, reafirmo el valor de nuestras raíces, de la historia que nos da identidad y de los espacios que nos recuerdan quiénes somos como tamaulipecos, dijo el mandatario tamaulipeco.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.