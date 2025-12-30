Por: Raúl Terrazas Barraza

El 2026 reto de partidos

A propósito del 2026 que ya está entre las y los tamaulipecos, porque comienza en cosa de horas, la lógica ciudadana apunta a que, los partidos políticos, sus coaliciones y estructuras, no estarán dentro de las prioridades, aunque en el mes de septiembre próximo, comenzará el proceso electoral para la votación de alcaldes y diputados locales.

También se sufragará por Diputados Federales, de manera que, el proceso será concurrente, porque se cambiará la Cámara Baja del Congreso de la Unión, pero, ni así, las personas que tienen credencial para votar con fotografía, están interesados en atender los llamados que hagan los partidos, algunos de los cuales hablan de que, ya tienen fortalecida su estructura y hasta se dicen listos para las elecciones del 2027 y del 2028.

Por estos días, la Secretaria General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Juliana Garza Rincones, adelantó que fortalece su presencia territorial y hará de consolidarse para dar la pelea a los otros partidos políticos, ah, y solo, sin coaliciones de ninguna especie, porque ya no quieren nada con el PAN y con el partido del Gobierno, el Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, el pacto es cero.

En un escenario en el cual, los también conocidos como entidades de interés público porque tienen una función social y regulada, tuviesen mucho peso, podría decirse que se aproximaría una competencia política de pronósticos reservados, cosa que, en el terreno de las realidades no sucederá en virtud de que, desde el PMRN, hasta el más disminuido que es el PRI, tendrán que echar mano de figuras sociales, porque gente de ellos para convertirlos en candidatos, no los tienen.

Ahora bien, la escasa participación esperada de los grupos sociales en los partidos, llevará a las dirigencias a pensar en coaliciones, de manera que, hasta podrían adelantarse alianzas nuevas, por ejemplo, que el Movimiento Ciudadano, le baje a sus aires de suficiencia y abra la puerta al Verde Ecologista y al PRI, para darle una lección diferente al PAN y lograr que entre Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo, los niveles de votación se desplomen.

Otra cosa que deben de tomar en cuenta quienes dirigen partidos políticos en Tamaulipas, es que, la responsabilidad de postular candidatos será otra vez de ellos, ya que, las posibilidades de que haya independientes son cada elección menores, es por ello que, en la actualidad puede identificarse a varios empresarios en las ciudades de la entidad, como en Victoria, promocionándose de manera descarada para llamar la atención de los comités estatales y municipales dirigentes de las instituciones de interés público.

Que bien claro que, al vendedor de productos de limpieza, Jorge García García le interesa más ir en busca de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y dela dirigente del PMRN, Luisa María Alcalde Luján para obtener su respaldo y conseguir su entrada a las encuestas, que presentar al IETAM su intención de convertirse en candidato independiente e igual sucedería con el nativo del municipio de Jiménez, Juan José Salazar Hernández, quien no le entraría ni de chiste a ese tipo de proceso.

Por su lado, el exdirigente del PRI en la entidad y exdiputado, Ramiro Ramos Salinas, ha sostenido que su partido tiene que jugársela solo con buenos candidatos, para repuntar en votos y, si a eso se agrega el dicho de la actual secretaria general, en el sentido de que tienen presencia territorial, a lo mejor es cosa de buscar candidatos con alta credibilidad y bien posicionados en la sociedad para estar de nuevo en la senda del triunfo.

Entonces, el año que comenzará en unas horas, es el gran reto para los dirigente de las instituciones de interés público, mínimo para que hagan honor a esa forma de denominación que les da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tanto, ser de interés para las y los ciudadanos, porque no lograrlo mina el proceso democrático del país al no cumplirse la máxima de que los candidatos salgan de los cuadros de los partidos y no que los que quedan inscritos en las boletas electorales usaron a los partidos para sus ambiciones personales y política.

Todavía es tiempo de que, Luis René Cantú Galván y Carlos Alberto Salinas Garza, quienes aparecen como responsables del PAN, se congracien con los ciudadanos, porque de no hacerlo serán otro partido minoritario.

Bruno Díaz Lara y Juliana Garza Rincones tienen que no engañarse a sí mismos y, si en verdad tienen presencia territorial, deben de echar mano de priístas que son generadores de votos, con quienes podrían dar una lección a sus adversarios.

En el Partido del Trabajo, el Comisionado Arsenio Ortega Lozano y su compañera Olga Lidia Herrera, con el asesoramiento del petista Alejandro Ceniceros Martínez, tienen que portarse muy bien para que los de Regeneración Nacional que son liderados por María Guadalupe Gómez Núñez y Marcos Zurivi Rivera, no los vayan a dejar fuera de la jugada, pese a que, éstos últimos enfrentan problemas serios por la animadversión de una gran parte de los que votaron por el lópezobradorismo.

En tanto, Roberto Lee Ponce y José Luis Ramírez Grajales, del Partido Movimiento Ciudadano, deberán redoblar el paso, sabedores de que, el escenario no es sencillo, ante la verdad partidista de que, esta organización sin Gustavo Cárdenas Gutiérrez, en la talacha, no es nada.

Y, en el caso del Verde Ecologista, el licenciado Manuel Muñoz Cano, quien tiene de aliado al exgobernador Eugenio Hernández Flores para hacer crecer a esa organización, deberá de buscar candidatas y candidatos que sumen al proyecto sin coalición que pretenden establecer a partir del 2027.