Promueve SST donación altruista y voluntaria de sangre

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 29 de 2025.- “Las transfusiones de sangre son de suma importancia para quienes requieren tratamientos frecuentes y principalmente para las emergencias”, dijo la directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Juana María Cárdenas Serna.

Destacó que es importante contar con sangre segura en cantidad suficiente y esto solo es posible con la ayuda de donantes voluntarios y altruistas de sangre y que la estén proporcionando de forma regular.

“Este líquido se procesa y se distribuye en 22 hospitales públicos del estado para responder a las necesidades que tienen los pacientes para procedimientos quirúrgicos y en este año logramos realizar unas 50 campañas de donación altruista de sangre en el estado, pero también se requiere contar con una reserva”, señaló.

Hay que recordar que la sangre tiene una vigencia de 42 días por ello es necesario que diariamente se haga este trabajo intensivo de recolección para tener suficiente y el necesario para dar respuesta a quienes la requieren.

Cárdenas Serna hizo un llamado a la población para que acudan a esta unidad de salud para ser parte de los donadores; y los requisitos para esta noble labor son: que en caso de contar con tatuajes, acupuntura o perforaciones, que estos no hayan sido realizados en el último año; y en lo referente a las mujeres, encontrarse fuera del periodo de embarazo y lactancia.

Por último informó que pueden acudir a las instalaciones del Banco de Sangre que se ubica en el Fraccionamiento Lomas de Calamaco de ciudad Victoria, Tamaulipas; o llamar al teléfono 834 3134460 en un horario de 8:00 a 15:00 horas para agendar una cita y formar parte de esta noble labor.