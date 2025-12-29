Fortalecen la nutrición en Casas con el programa Nutrimar Común

Casas, Tamaulipas.- Diciembre 29 de 2025.- En cumplimiento de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado de Tamaulipas para mejorar la nutrición y fortalecer la seguridad alimentaria, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, realizó la entrega de 1,200 kilogramos de filete de pescado mediante el programa Nutrimar Común en el municipio de Casas.

Con esta entrega se benefició de manera directa a 550 familias y 140 comensales, contribuyendo a garantizar el acceso a proteína de alto valor nutricional en comunidades rurales del municipio.

Las localidades atendidas fueron ejido Estación San Francisco, Nuevo San Francisco, Primero de Abril, Los Vergeles, La Piscacha, Adolfo López Mateos, Lázaro Cárdenas, La Lajilla, El Amparo y Praxedis Balboa, donde se destacó la importancia de acercar alimentos nutritivos que favorezcan el bienestar y la salud de la población.

La jornada fue encabezada por el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, en coordinación con el presidente municipal de Casas, Jorge Humberto Hinojosa García, acompañados por autoridades estatales y municipales.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado encabezado por Américo Villarreal Anaya refrenda su compromiso de impulsar programas que fortalezcan la seguridad alimentaria, mejoren la calidad de vida de las familias tamaulipecas y promuevan una alimentación saludable en las comunidades más necesitadas.