Editoriales

Feliz Año Nuevo 2026

28 min ago
1 minuto de lectura

Editorial

El pasado 26 de diciembre fue la última edición impresa de El Redactor del presente 2025.

Con mucho orgullo y agradeciendo a Dios habernos dado la oportunidad de concluir un año más en nuestro trabajo periodístico, queremos dar las gracias a nuestros lectores, clientes, amigos y favorecedores, por habernos permitido entrar a sus hogares o confiarnos la publicidad de sus negocios, en el entendido que son ustedes quienes nos dan la fortaleza para seguir adelante.

Quienes formamos parte de El Redactor, así como nuestras familias, les expresamos nuestros mejores deseos para este próximo año 2026 y les reiteramos nuestro compromiso de mantener nuestro trabajo periodístico profesional, que es precisamente el ingrediente que nos da la confianza para poder entrar a sus hogares.

Reciban nuestras sinceras felicitaciones y que Dios los siga bendiciendo.

Feliz Año Nuevo 2026!!!

28 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Gaceta

20 horas ago

EN OPINION DE

2 días ago

Gaceta

4 días ago

Dialogando

4 días ago
Ver también
Close
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button