Editorial

El pasado 26 de diciembre fue la última edición impresa de El Redactor del presente 2025.

Con mucho orgullo y agradeciendo a Dios habernos dado la oportunidad de concluir un año más en nuestro trabajo periodístico, queremos dar las gracias a nuestros lectores, clientes, amigos y favorecedores, por habernos permitido entrar a sus hogares o confiarnos la publicidad de sus negocios, en el entendido que son ustedes quienes nos dan la fortaleza para seguir adelante.

Quienes formamos parte de El Redactor, así como nuestras familias, les expresamos nuestros mejores deseos para este próximo año 2026 y les reiteramos nuestro compromiso de mantener nuestro trabajo periodístico profesional, que es precisamente el ingrediente que nos da la confianza para poder entrar a sus hogares.

Reciban nuestras sinceras felicitaciones y que Dios los siga bendiciendo.

Feliz Año Nuevo 2026!!!