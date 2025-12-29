Atiende DIF Tamaulipas la salud visual de más de 3 mil personas con la campaña “Bienestar en tu mirada”

Tampico, Tamaulipas.- Diciembre 29 de 2025.- Como parte del compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Patrimonio de la Beneficencia Pública, dio continuidad a la campaña de cirugías de cataratas “Bienestar en tu mirada”, mediante la cual se realizaron más de 300 intervenciones quirúrgicas en la zona sur del estado.

Las personas beneficiadas habían sido previamente valoradas a través de un proceso médico preventivo, desarrollado por las mismas instituciones, con el objetivo de garantizar una atención segura y oportuna. Dicho procedimiento se llevó a cabo en distintas regiones de la entidad, lo que permitió beneficiar en total a 3 mil 100 personas durante el año 2025.

Las jornadas de valoración se realizaron en 13 sedes ubicadas en los municipios de Aldama, Abasolo, Altamira, Jaumave, El Mante, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Camargo, San Fernando, Tampico, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, donde personal médico especializado brindó atención con calidad y calidez en cada una de las etapas del proceso.

En los casos donde no fue necesaria la intervención quirúrgica, las y los pacientes recibieron el seguimiento correspondiente mediante tratamientos médicos o la entrega de lentes graduados. Estos apoyos también fueron otorgados de manera gratuita durante las brigadas asistenciales “Transformando Familias”, ampliando así el alcance de los beneficios.

De esta manera, los Mensajeros de Paz continúan trabajando para atender a la población de atención prioritaria, fortaleciendo acciones que permiten recuperar la salud visual y contribuir al bienestar integral de las personas y sus familias, como ocurrió con la reciente jornada realizada en el municipio de Tampico.