Alcanza Tamaulipas 97.83% de cumplimiento nacional ante el Consejo de Armonización Contable

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 29 de 2025.- El coordinador de Órganos Internos de Control, Abel Emilio Acosta Sánchez, participó como representante de Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) en la tercera reunión 2025 del Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas. En este encuentro se presentaron los resultados de la Evaluación de Armonización Contable de Entidades Federativas y Municipios, destacando el desempeño del estado en el segundo periodo del año.

Durante la sesión se informó que Tamaulipas alcanzó un resultado nacional de 97.83%, lo que ubica al estado en un nivel de cumplimiento alto y dentro de los primeros cinco lugares del país. Este logro refleja el compromiso de las instituciones públicas tamaulipecas con la correcta aplicación de las normas contables y la transparencia en el manejo de los recursos.

La Secretaría Anticorrupción, como miembro activo del Consejo de Armonización Contable del Estado, impulsa entre los entes públicos el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Con ello se busca garantizar que la información financiera sea homogénea, clara y confiable, fortaleciendo la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con la armonización contable y la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, consolidando prácticas administrativas que son prioridad en la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya y que contribuyen al buen gobierno y la construcción de un estado más eficiente y responsable.