Por: Raúl Terrazas Barraza

Familias empoderadas y salud

Tamaulipas y México terminarán este 2025 con familias empoderadas, personas que hicieron cuanto estuvo en sus manos para alcanzar la felicidad soñada en las fiestas decembrinas, mismas que incluyen la esperada pachanga por el inicio del año nuevo, el 2026.

Por lo pronto, aquello que se veía muy lejano a fines del 2019, cuando comenzó la tercera gran pandemia que azoló al mundo, el COID-19, ya se alcanza a ver, porque unos cuántos años para el 2030, no son nada, porque en definitiva este decenio del Siglo XXI, sí que ha transformado al mundo.

Por ejemplo, generaciones que no entienden ni entenderán como iniciaron sus antepasados recientes y los distantes para vivir sin la tecnología del ahora, de la misma manera personas de más de 50 años que se llevan bien con los adelantos producidos por la ciencia a través de todos sus proceso de investigación y experimentación.

Las pandemias de hace 100 y 200 años, escaparon de la mano de los médicos y salubristas para su control y mitigación de los daños poblacionales al no existir ni información ni determinaciones científicas que pudieran limitar los contagios y mató a más de 40 millones humanos entre 1910 y 1920.

La otra, la de hace dos siglos fueron las de viruela y cólera que acabaron con ciudades completas en Europa y en otros Continentes porque se propagaban a una velocidad inimaginable, obvio, con escasas posibilidades de control, estiman que murieron en el mundo más de 100 millones de personas, mientras que, en la de COVID-19 los datos de la Organización Mundial de la Salud, precisan que fueron casi 15 millones.

Ante ello, puede afirmarse que en el decenio del 2020 al 2030, los humanos superaron una pandemia, misma que, los cambio en su forma de vivir y generó esquemas de abordaje, sobre la base de criterios científicos, como eso de la sana distancia, el uso de cubrebocas, que fueron los más efectivos en virtud de que el peso molecular del virus SARS-Cov19, caí al suelo antes del metro y medio y ya en esas condiciones menguaba su patogenicidad, cosa que no sucedió con el de la gripe española.

Con estos antecedentes y la disposición de las personas y las familias para mejorar la familia a través de la unidad, la salud de sus integrantes mediante la vacunación como prevención y la imperiosa necesidad de cambios de estilos de vida para reducir las tazas de morbilidad y mortalidad a consecuencia de enfermedades crónico-degenerativas que existen debido a la mala alimentación, es que, el empoderamiento familiar debe repesarse para que alcance otros factores que vayan más allá de la pachanga.

En repetidas ocasiones tanto el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya y el secretario de Salud, Doctor Vicente Hernández Navarro, han propuesto que, desde el seno familiar se adopten cambios que, en primera reduzcan la tasa de morbilidad de enfermedades crónico-degenerativas, bajo dos conceptos, alimentación más saludable y ejercicio en las personas de todas las edades.

Si las familias empoderadas con las fiestas de Navidad analizan la propuesta, que tiene el respaldo de la ciencia y los resultados de la práctica, porque quienes cambian de estilos de vida mejoran casi en automático su condición de salud, es decir, hay una relación directa entre comida y no enfermedades.

Los otros

Desde el pasado 26 de diciembre comenzó la movilización de los connacionales que vinieron de USA a pasar la Navidad con sus familias y que, deben de estar de nuevo en las ciudades donde trabajan en el vecino país del norte.

De acuerdo con la información de los responsables de garantizar la seguridad de los viajeros que transitan por las carreteras de Tamaulipas, el tránsito de vehículos, ahora del Sur al Norte, se espera del jueves en adelante, con tendencia mayor al fin de semana, así que, la dolarización de la economía de muchas comunidades rurales y de ciudades medianas y pequeñas, resentirá la ausencia de los connacionales que deben estar de nuevo en USA para trabajar y poder mandar recursos a sus familias con los cuales concretarán los proyectos trazados en este mes de diciembre con la finalidad de que sus padres, hermanos e hijos mejoren su calidad de vida.

Las autoridades de seguridad pública, de Migración y de las corporaciones federales y estatales, tienen reportes positivos respecto al desplazamiento de los connacionales por todas las carreteras y los responsables del auxilio turístico consideran que la atención prestada corresponde a la que demandan los mexicanos que vinieron a pasar las fiestas decembrinas a sus comunidades.

Como quiera, si el mayor movimiento de sur a norte para ir de nuevo a las fuentes de trabajo será de viernes a lunes, el operativo que comprometido por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, concluirá hasta el seis de enero y que se denomina Guadalupe Reyes, porque comenzó el 12 de diciembre, fecha en que se celebra el Día de la Virgen y reyes, porque el seis d enero es día de Reyes en México.

A las vacaciones les quedan varios días, así que, quienes puedan disfrutarlos que lo hagan al máximo e impregnados de felicidad, para estar a tono con el empoderamiento familias que dejaron estas fechas del año.