EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Iniciamos la presente colaboración deseando a todos nuestros familiares, seguidores y amistades que hayan pasado una muy feliz navidad y que el próximo 2026 sea un año pleno en cuanto a la realización de sus más preciados sueños, propósitos e ilusiones…En verdad que en su generalidad las personas de buen vivir deseamos que la paz sea el punto de referencia de nuestra hermosa nación…Que el próximo año sea diferente a los últimos siete, en los que como sociedad hemos estado envueltos los mexicanos en niveles porcentuales nunca antes vistos en cuanto al tema de la inseguridad se refiere…Que la presidenta SHEINBAUM se decida por fin a ser la primera autoridad del país sin la sombra de su padre político ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…Los maximatos nunca han dado buenos resultados en nuestro país en el que estamos acostumbrados a que el presidente en turno o la presidenta como el caso actual sean ellos quienes dirijan para mal o para bien a nuestro país…Débil se ve SHEINBAUM con su comportamiento como vil marioneta del mesías que según se fue a Chiapas pero que en los hechos nunca se fue…La clase política morenista realmente se siente desorientada al tener dos mandos políticos en lugar de uno…Ojalá y que para bien de México e incluso de ella misma CLAUDIA a partir del 2026 se decida por fin a ser la presidenta, pero en los hechos…Porque hasta el momento sigue teniendo el bastón que le entregó el que se fue, pero el mando CLAUDIA aun no lo tiene…Le dio AMLO el bastón de mando de los pueblos tradicionales…Pero solo recibió el bastón y jamás el mando…En temas locales el sector comercial está teniendo un importante repunte en sus ventas de acuerdo al reporte de algunos de ellos…Es bueno que la zona comercial de Soto la Marina mejore sus ventas y es que de esa manera van a enfrentar los primeros meses del 2026 con un soporte económico que les permita soportar los primeros meses del próximo año y es que cuando se es inicio de los años nuevos los comerciantes no registran los mejores ingresos económicos…De igual manera los músicos de Soto la Marina casi todos están teniendo bastante trabajo y es que los eventos sociales y fiestas familiares han estado a la orden del día…Las gasolineras y estaciones de servicio así como las tiendas de convivencia han estado al tope con el paso de nuestros paisanos por esta cabecera municipal…Y falta el retorno de los paisanos con rumbo al norte y es que aunque ya van gastados de todos modos generan en un incremento de las ventas en ciertos sectores de servicios…Los que le han estado bajando en estos días son los políticos que por lo que veo están en una etapa de paz y de tranquilidad de acorde con estos tiempos de unión y de fraternidad…Aunque algunos de ellos se me hace que apenas entrando el mes de enero van a volver a la carga con sus ímpetus futuristas…Con todo y que aun le falta un buen de tiempo para la próxima política local…Igual de cierto es que la alcaldesa GLYNNIS cerró con todo este año y es que para empezar el pueblo está totalmente diferente a las condiciones en las que lo recibió…Ya ni se cuantas calles pavimentó con concreto hidráulico, pero son más de veinte cuadras…Las bajadas del tramo carretero federal quedaron de primer nivel y andar por el centro ya no es motivo de vergüenza con los familiares que nos visitan en estas fechas de navidad y de fin de año…Los motivos navideños con los que fue decorada la plaza principal la verdad es que son un lujo para la vista de los locales y los visitantes…Claro que para quienes andan con calenturas políticas en tiempos de invierno nunca va a ser suficiente el trabajo de GLYNNIS…Cierran los ojos ante los hechos palpables y ante los positivos comentarios de la gente común que ve con agrado que hoy en día se tienen calles y espacios públicos del primer orden…En otro orden de cosas me comentan que para inicios del próximo 2026 se habrán de iniciar los trabajos de construcción de una importante casa comercial de capital privado…Estará instalada según esto en la zona centro de nuestra marsoteña comunidad…En otro orden de cosas en la zona sur de Soto la Marina si han estado llegando paisanos a pasar las fiestas decembrinas aunque la realidad es que nada que ver con las caravanas que llegaban en años muy pasados a ejidos como La Piedra, El Cinco de Mayo y Lavaderos por mencionar algunos…La mayor parte de los que ya no vienen es porque no han podido arreglar su estancia legal en los Estados Unidos y otros más por diferentes razones…De todos modos en muchas casas las fiestas han estado en grande…Un saludo para mi compadre CABRIALES del Despacho 2 en donde ofrece con su característico buen trato ofrece cervezas de todas las marcas así como vinos, licores y botanas así como todo lo necesario para armar la mejor posada…Saludé en días pasados a JUAN HERRERA MORALES el dirigente de lo que queda del PRI en Soto la Marina…Más allá de los resultados que en el futuro cercano pueda obtener el tricolor creo que JUAN HERRERA aceptó semejante responsabilidad en un acto de buena fe y como un militante convencido de los postulados del tricolor…Le preguntaron en una entrevista a nivel nacional al panista DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS que si el PRI estaba muerto, a lo que el viejo azul respondió, “el PRI no ha muerto, solamente cambió de color pues lo podemos encontrar en MORENA tanto en el gabinete presidencial como en las cámaras del senado y del Congreso de la Unión…Y saben que,? Tiene razón el jefe DIEGO…El PRI está presente en el 90 por ciento de los gobernadores, alcaldes, diputados locales y senadores como en los distintos gabinetes de MORENA…El tricolor sigue vivo, respirando y transpirando dentro del cuerpo morenista y con toda su esencia y su viva presencia…De hecho según analistas políticos de alto calado aseguran que el ex presidente priista LUIS ECHEVERRÍA es uno de los ídolos del ex AMLO y que de él precisamente es de quien abrevó el amor al socialismo más extremo…Pero con la diferencia que ECHEVERRIA nunca pretendió dividir a nuestro país entre buenos y malos, ni cobijó a la delincuencia como si lo hizo el de Macuspana…Con una muy buena imagen ante sus compañeros es como está cerrando el presente año el dirigente de los pensionados y jubilados del sector educativo de Soto la Marina PEDRO MARES JUÁREZ…Buen ambiente interno es el que se vive hacia el interior de este importante gremio y esto se puede notar en la manera en que se desarrollan las reuniones y asambleas ordinarias que se realizan a lo largo del año…El Secretario de Seguridad Federal, OMAR GARCIA HARFUCH luce como el favorito en las preferencias de los mexicanos rumbo al lejano proceso de sucesión de CLAUDIA SHEINBAUM…OMAR es de igual manera el gran favorito de su jefa la presidenta…El gran problema para OMAR es que el ex presidente AMLO lo detesta y por inercia los radicales de MORENA lo vomitan…Es bueno para OMAR GARCIA HARFUCH contar con las simpatías de su jefa la presidenta…Lo malo es que ella todavía no manda en MORENA ni en el país…La sombra del caudillo pesa, se siente y cala en lo más profundo de las entrañas políticas guindas…Todo listo primero DIOS para que la prole INFANTE del Ejido La Peñita nos reunamos el próximo domingo 28 de diciembre en nuestra gloriosa comunidad…La reunión INFANTE de los diciembres es el mejor homenaje que les podemos hacer a quienes fueron nuestros padres y nuestros tíos… La generación a la que pertenezco dio a nuestra sociedad a algunos profesionistas y otros tantos que nos desempeñamos en diversas ramas del trabajo y de la producción…Nuestros viejos fueron amorosos y protectores en nuestro desarrollo…Pero también fueron duros al extremo a la hora de inculcarnos el amor al trabajo y el respeto a nuestros semejantes…No hay entre nosotros el menor viso de que se nos haya criado y educado de mala manera o con propósitos de dañar a la sociedad…No por presumir, pero creo que mis tíos de La Peñita y mi viejo FERNANDO hicieron muy bien su labor con nosotros a través de su ejemplo y los principios que nos inculcaron desde el momento mismo en que vinimos a este espacio terrenal…Cabe mencionar que mi abuelo LUIS INFANTE RIOS el gran patriarca de mi hermosa familia es quien dio nacimiento, guía, rumbo y destino a nuestra hermosa comunidad…Todo un orgullo para nosotros…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…