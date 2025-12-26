Desarrolla la UAT innovación para la enseñanza de las matemáticas

Ciudad Victoria, Tam.- 26 de diciembre de 2025.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrolla un proyecto que permita diseñar contenidos para la enseñanza de matemáticas, ciencia y tecnología bajo el modelo STEAM (por sus siglas en inglés Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) en escuelas primarias y secundarias del Estado.

El trabajo realizado por la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH) pretende incorporar los conceptos de este modelo a los contenidos académicos que aprenden los estudiantes de quinto y sexto de primaria, así como de secundaria, en Tamaulipas.

La Dra. Norma Alicia Vega López dijo que el proyecto es autoría del Cuerpo Académico en Innovación Educativa y tiene como propósito diseñar contenidos para incentivar habilidades científicas y matemáticas en los alumnos de nivel básico.

Señaló que la investigación, financiada por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, se coordinará con la Secretaría de Educación de Tamaulipas con la meta de implementarlo en las escuelas para dotar a los alumnos de habilidades que les permitan resolver situaciones de su vida diaria.

Subrayó que implementar el enfoque STEAM, como un aspecto innovador en los planteles de educación básica, permitirá atender problemáticas respecto al aprendizaje de disciplinas como las matemáticas, las cuales son un fenómeno muy complejo del sistema educativo y, en este proyecto, los investigadores las abordarán desde la perspectiva pedagógica del profesor.

Puntualizó que se trata de hacer sinergia entre la investigación y su aplicación en el aula a partir de las realidades que viven los profesores, concluyendo que se hará un compendio de los diferentes proyectos STEAM que derivarán en un manual dirigido al docente para que pueda implementarlo en clase.

Cabe señalar que el modelo STEAM busca redefinir las aulas convencionales e incorporar el juego como una manera de incentivar las capacidades cognitivas de los alumnos; mientras que se va potenciando una mentalidad tecnológica y un conocimiento autónomoAdemás, incentiva y fomenta una forma de pensamiento analítico y científico para la toma de decisiones del estudiante, lo cual resulta sumamente beneficioso al momento de afrontar situaciones fuera de las aulas.