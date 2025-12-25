Por: Raúl Terrazas Barraza

Vivir la Navidad, de la palabra al hecho

En Navidad, estas son algunas de las frases que más circulan entre la población, bajo el denominador común de la alegría, felicidad, paz, dicha, buenos deseos y llamados elocuentes y sinceros para que todas las personas disfrutasen de la Nochebuena, la Navidad y el Año Nuevo, en el entendido de que, para llegar al 2026, solo resta una semana.

Feliz Navidad! Que todos tus deseos se hagan realidad. Disfruta de la magia navideña junto a tus seres queridos. El mejor adorno de una casa es la presencia de quienes amamos.

Que la magia de esta época te recuerde lo bello de compartir. Que la paz sea el lazo que envuelve todos tus días de diciembre. La Navidad se vive, se siente y se comparte. Abraza con el alma, celebra con el corazón.

La Navidad no está en el calendario, sino en la manera de mirar con bondad. Que la magia de la Navidad te acompañe siempre. Con cada estrella encendida, nace un deseo: ¡Feliz Navidad!. Que esta Navidad te regale el valor de soñar y la alegría de creer.

Deseo que esta Navidad te regale calma, amor y esperanza. Las mejores historias se escriben al calor de una Navidad vivida con amor. Hay regalos que no se envuelven, se llaman personas como tú. Que esta Navidad te encuentre ligero de preocupaciones y lleno de amor. Celebrar la Navidad contigo siempre es un regalo. Esta Navidad agradezco tenerte en mi vida.

En Navidad, cada pequeño gesto tiene el poder de cambiar un día. Que tu Navidad esté llena de la calidez de la familia y amigos. Esta Navidad, reparte abrazos sin medida.

Que cada día de diciembre te acerque un poco más a la felicidad. La Navidad es la pausa que nos invita a respirar amor y gratitud. Celebramos la alegría de la Navidad con nuestros más sinceros deseos para ti. Que la esperanza se encienda en tu alma como una vela que nunca se apaga.

Estas y muchas más son las frases que, desde la noche de este miércoles circularon de persona en persona, de familia en familia, ya sea mediante llamadas telefónicas, redes sociales y medios de comunicación electrónicos, dado que, cada quien tiene su manera de llegar a los suyos para sumarse a la felicidad que estas fechas propician.

Con decir que hay palabras y frases que, hasta los Grinch, es decir, los amargados, antipáticos, aguafiestas, taciturnos, gruñones o egoístas, puedan encontrar, pueden mencionar para hacer tregua a sus nulas manifestaciones de alegría y festividad que tiene diciembre, por ello es que, todo puede suceder.

Desde este espacio solo puede decirse que la Nochebuena y la Navidad se vivan con intensidad, para que haya unidad en las familias, alegría en los corazones y esperanza en el futuro. Vivir la Navidad es el propósito máximo de las personas.

Los otros

Por cierto, una agradable noticia que circuló con fuerza en todos los medios de comunicación y en redes sociales, fue el amparo definitivo concedido al ingeniero Eugenio Hernández Flores, por el Tribunal Colegiado, mediante el cual se cancela cualquier posibilidad de extradición a USA, en donde, los oficiosos de siempre presentaron acusaciones en su contra por presunta asociación delictuosa en lavado de dinero.

Con el amparo a su favor, el actual responsable de Organización del comité nacional del Partido Verde Ecologista de México, luego de que fuera candidato a Senador en la elección del 2024, cargo que no alcanzó, pero, demostró que su capital político-electoral en Tamaulipas, dará buenos dividendos al partido que dirige en la entidad uno de sus colaboradores de siempre, el licenciado Manuel Muñoz Cano.

Desde luego ya hay quienes consideran que Santa Claus se adelantó para el exgobernador de Tamaulipas, porque sin carta en el árbol de Navidad, pero, con el seguimiento a su solicitud de amparo, le llegó el segundo regalote de su vida después de la gubernatura, su libertad hace dos años cuatro meses tras casi seis años de reclusión injustificada y ahora, el amparo contra la extradición.

De alguna manera, el exgobernador, exalcalde y excandidato a Senador, tiene el respaldo tanto político, personal y ciudadano, en respuesta a la claridad con que gobernó y actuó en política, al impulsar el desarrollo de la entidad y estar muy cerca de las necesidades de la gente y resolver.

Quizá su tiempo en la política pasó, empero, prevalece la idea de que su capital político-electoral ganado en la entidad no se pierda y sirva para que partidos como el Verde Ecologista de México, se mantenga en la lucha electoral y conquiste posiciones en Ayuntamientos, el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados Federal.

Por lo pronto el hijo del muy querido y estimado matrimonio que formaron Doña Susana Flores y su esposo don Eugenio Hernández Balbo, está de plácemes en Navidad y abierto para contribuir en cada proyecto que las organizaciones sociales lleven a su escritorio, porque en automático será su gestor ante las autoridades federales, estatales y municipales.