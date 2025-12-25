Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

¡Feliz Navidad! les desea a todas y todos los tamaulipecos AVA

El gobernador humanista de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ha estado muy activo deseando felices fiestas a los tamaulipecos, participando en el encendido de pinos navideños y entregando apoyos, buscando llevar alegría y prosperidad a las familias durante esta época decembrina.

Actividades recientes de Américo Villarreal Anaya por Navidad:

Reuniones y Deseos: Se ha reunido con alcaldes de todo el estado para desearles felices fiestas y expresar sus mejores deseos para las familias tamaulipecas.

Eventos Comunitarios: Ha encabezado eventos como el encendido del pino navideño, deseando paz y bienestar a las familias.

Brigadas Navideñas:Junto a su esposa, María de Villarreal, ha encabezado brigadas para llevar apoyo y alegría a diferentes comunidades.

En resumen: El gobernador desea Feliz Navidad a todos los habitantes de Tamaulipas, enfocándose en la unión familiar, la paz y la esperanza para un futuro de progreso.

Hoy se recuerda el nacimiento de Jesús, día de Navidad y Noche Buena, Feliz Navidad para todos, les desean las y los alcaldes del altiplano tamaulipeco.

En estas fiestas decembrinas, el alcalde de Tula, René Lara Cisneros, envió un mensaje de buenos deseos a todas las familias del Pueblo Mágico con motivo de la Nochebuena y la Navidad.

El edil tulteco expresó su anhelo de que estas fechas sean un momento de unión, paz y esperanza en los hogares tultecos e invitó a la ciudadanía a compartir en familia y fortalecer los valores que distinguen a la comunidad.

“Deseo de todo corazón que pasen una muy buena Nochebuena y una Feliz Navidad, rodeados de sus seres queridos, con salud, armonía y esperanza. Que estas fechas renueven el ánimo y la fe en un mejor mañana para Tula”, dijo el munícipe.

Por su parte, la alcaldesa te Bustamante, Maricela Rodríguez González, su esposo e hijos, le desea a toda la comunidad bustamántense una Feliz Navidad y que Dios en su infinita bondad, bendiga y llene todos los corazones con paz y amor, que cada día esté lleno de felicidad y sobre todo de muchas bendiciones. ¡Felices Fiestas!

En tanto la alcaldesa de Palmillas, Sindy Paoleth Monita Ramírez dijo, “hoy, en vísperas de Noche Buena, extiendo un cálido mensaje de Navidad a todos los habitantes de este bello y bonito municipio, deseando unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos, familiares y amigos.

Que esta festividad sea motivo de alegría, reflexión y unidad en nuestros corazones. En este tiempo de encuentro y generosidad, recordemos la importancia de compartir con aquellos que nos rodean, valorando la compañía de amigos y seres queridos. Feliz Navidad le desea su alcaldesa y familia.

Mientras tanto, el alcalde de Jaumave, Manuel Báez Martínez dijo, “En el marco de esta festividades decembrinas, en esta época de esperanza, unión y reflexión, quiero dirigirme a cada familia de nuestro municipio para desearles Feliz Navidad. Que el espíritu de estas fiestas ilumine sus hogares con amor, paz y alegría, y nos inspire a continuar trabajando juntos por un Jaumave más fuerte, solidario, próspero, y que se siga transformando más.

Agradezco profundamente el apoyo y la confianza que me han brindado durante este año. Sigamos construyendo un municipio donde cada esfuerzo se traduzca en bienestar para nuestras comunidades. Felices fiestas y bendiciones para todos, dijo el alcalde.

De igual manera, el alcalde de Güemez, José Lorenzo Morales Amaro, les desea a todos los Güemesese una Feliz Navidad, llena de paz, amor y esperanza junto a sus familias. Que esta temporada decembrina fortalezca la unión y nos motive a seguir trabajando por un mejor Güemez.

El alcalde de Casas, Beto Hinojosa, les desea una Feliz Navidad a todos los habitantes de su municipio. Que el amor y la unión familiar sean siempre el pilar más importante. Que la paz y la felicidad les acompañe siempre. Son los deseos de su alcalde, BH y familia.

También el Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez, de la prestigiada UNT México Global University, les desea a todas y todos que en esta navidad, nuestro mayor deseo sea que la paz y la alegría habiten en cada uno de sus hogares.

Por lo que, EL CLAUSTRO DOCTORAL UNT MEXICO les desea: ¡Felices Fiestas y un próspero Año Nuevo 2026!

