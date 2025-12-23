Emite SST recomendaciones preventivas para evitar accidentes

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Diciembre 23 de 2025.- El Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, recomendó a la población tomar las medidas y cuidados necesarios para evitar accidentes viales en esta temporada vacacional, así como precauciones para no registrar lesiones en el hogar.

Dijo que se promueve la campaña preventiva “En estas fiestas decembrinas evitemos accidentes” para no presentar percances como son los viales, por desperfectos en el hogar, incendios, caídas, entre otros, por lo que es necesarios concientizar sobre las precauciones y cuidados que debemos tener, tanto en casa como al momento de salir de ella.

Entre las principales recomendaciones se destaca que al conducir se revisen los vehículos (llantas, frenos, luces, etc.); no manejar fatigado o con sueño, utilizar el cinturón de seguridad y respetar las señales de tránsito. En el hogar evitemos conectar al mismo tiempo varias series de luces en un mismo enchufe; revisa que los cables se encuentren en buen estado, verifica tus conexiones de luz y apaga los adornos navideños antes de irte a dormir o al salir de casa.

Para festejar con responsabilidad, revisar los juguetes que reciben los niños para que no sean tóxicos y no exponerlos a químicos dañinos para su salud; aunado a que el tamaño de los juguetes no sea tan pequeño para evitar atragantamientos; también es importante evitar el uso de la pirotecnia, ya que no conoce de edades y puede causar lesiones.

Otra de las recomendaciones de la campaña destaca el no dejar velas encendidas al alcance de niñas, niños o mascotas, ni cerca de cortinas, manteles o de objetos inflamables; de igual manera, si tienes un árbol natural, evita colocarlo cerca de fuentes de calor o de objetos inflamables.

Por último, el secretario de Salud destacó que, la campaña preventiva “En estas fiestas decembrinas” también contempla la prevención y recomendaciones para prevenir enfermedades y una de ellas es el no automedicarse en caso de malestar de alguna enfermedad, ya que se pude complicar, para ello es necesario que acudas a consulta médica para el diagnóstico y tratamiento adecuado.