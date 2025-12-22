Evalúan trabajo de vigilancia sanitaria para la prevención de enfermedades epidemiológicas

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 22 de 2025.- En la novena reunión ordinara del Grupo Técnico Interinstitucional, del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, se evaluó el trabajo realizado de los programas prioritarios y que requirieron de vigilancia sanitaria durante el año como el sarampión, las enfermedades diarreicas agudas, entre otras, así como se emitieron los avisos preventivos de padecimientos como el chikungunya; enfermedad de manos, pie y boca; influenza aviar, tosferina y rabia.

En representación del Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el Director de Epidemiología, Sergio Uriegas Camargo, encabezó la reunión del Grupo Técnico en donde se analizó el trabajo realizado para mantener a la población libre de riesgos epidemiológicos, teniendo como resultado un desempeño sobresaliente.

“Con el fortalecimiento de las estrategias como las realizadas para contener el sarampión en el estado, en donde se mantuvo la prevalencia en 12 casos; el fortalecimiento de las estrategias y el manejo de información para proteger la salud pública, el estado obtuvo un desempeño sobresaliente”, destacó Uriegas Camargo.

Dijo que la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, es mantener la coordinación entre las dependencias involucradas para estandarizar los procesos preventivos como de detección oportuna y atención de los padecimientos como los antes mencionados.

En lo referente a los avisos preventivos, Uriegas Camargo destacó la alerta epidemiológica global que emitió la Organización Panamericana de la Salud (OPS) referente a los casos registrados en 110 países por la circulación del virus chikungunya, que aunque en México aún no se encuentra en riesgo, el monitoreo y las alertas preventivas deben incrementarse.

De igual manera, informó que, aunque la enfermedad de manos, pie y boca han disminuido en las últimas semanas, en este año se registraron 866 casos, principalmente en niños y niñas de nivel kínder y primaria, de los cuales 683 se presentaron en menores de 4 años.

En cuanto a la situación de la tosferina, el epidemiólogo estatal señaló que se ha tenido un aumento global de este padecimiento a causa de la barrera inmunológica que se presentó a partir del 2020 y actualmente en México se han registrado 1561 casos y en Tamaulipas se tiene un reporte de 40 pacientes.

Por último, presentó la actualización del Manuel de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de Rabia Humana, para ello se debe reforzar las capacitaciones y actividades epidemiológicas para vigilar este padecimiento y evitar su resurgimiento en territorio tamaulipeco.

En este encuentro, que se llevó a cabo de manera virtual, participó el grupo de epidemiólogos de la Secretaría de Salud; Julita Portilla Sosa, de Sistemas de Información; Hugo Horacio Vargas Reyes, de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles; y Gustavo Sauceda Ramírez, de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles.