Brigadas del DIF Tamaulipas impactan y transforman la vida de miles de familias en 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 22 de 2025.- Con el objetivo de fortalecer el bienestar, la salud y el desarrollo integral de las familias tamaulipecas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, realizó durante 2025 un total de 12 brigadas Transformando Familias, beneficiando a más de 16 mil familias.

A lo largo del año, estas brigadas acercaron más de 70 mil servicios a comunidades rurales y zonas con condiciones de media, alta y muy alta marginación, mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y los Gobiernos Municipales.

Las acciones fueron coordinadas por la Dirección de Atención a Población Prioritaria del DIF Tamaulipas, lo que permitió ofrecer consultas médicas, estudios preventivos, servicios de salud integral de la mujer, tratamientos dentales, entrega de medicamentos, lentes para vista cansada, apoyos funcionales y aparatos auditivos, entre otros servicios esenciales para las familias.

De igual forma, se otorgaron despensas, así como la venta a bajo costo de huevo, verdura y leche; además de servicios de registro civil, expedición de actas de nacimiento, asesorías jurídicas y psicológicas, orientación sobre becas educativas y diversos apoyos proporcionados por dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Durante 2025, las brigadas Transformando Familias se llevaron a cabo en los municipios de Jaumave, Miquihuana, Palmillas, Guerrero, Casas, San Nicolás, Soto la Marina, Aldama, Xicoténcatl, Gómez Farías y Matamoros, impactando de manera directa en la calidad de vida de miles de familias.

De esta manera, los Mensajeros de Paz del DIF Tamaulipas refrendan su compromiso de llevar servicios médicos, asistenciales y de bienestar a la población de atención prioritaria, transformando cada acción en un apapacho que fortalece el tejido social y promueve un Tamaulipas más solidario y humano