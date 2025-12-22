EstatalesPortada

Brigadas del DIF Tamaulipas impactan y transforman la vida de miles de familias en 2025

1 hora ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 22 de 2025.-  Con el objetivo de fortalecer el bienestar, la salud y el desarrollo integral de las familias tamaulipecas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, realizó durante 2025 un total de 12 brigadas Transformando Familias, beneficiando a más de 16 mil familias.

A lo largo del año, estas brigadas acercaron más de 70 mil servicios a comunidades rurales y zonas con condiciones de media, alta y muy alta marginación, mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y los Gobiernos Municipales.

Las acciones fueron coordinadas por la Dirección de Atención a Población Prioritaria del DIF Tamaulipas, lo que permitió ofrecer consultas médicas, estudios preventivos, servicios de salud integral de la mujer, tratamientos dentales, entrega de medicamentos, lentes para vista cansada, apoyos funcionales y aparatos auditivos, entre otros servicios esenciales para las familias.

De igual forma, se otorgaron despensas, así como la venta a bajo costo de huevo, verdura y leche; además de servicios de registro civil, expedición de actas de nacimiento, asesorías jurídicas y psicológicas, orientación sobre becas educativas y diversos apoyos proporcionados por dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Durante 2025, las brigadas Transformando Familias se llevaron a cabo en los municipios de Jaumave, Miquihuana, Palmillas, Guerrero, Casas, San Nicolás, Soto la Marina, Aldama, Xicoténcatl, Gómez Farías y Matamoros, impactando de manera directa en la calidad de vida de miles de familias.

De esta manera, los Mensajeros de Paz del DIF Tamaulipas refrendan su compromiso de llevar servicios médicos, asistenciales y de bienestar a la población de atención prioritaria, transformando cada acción en un apapacho que fortalece el tejido social y promueve un Tamaulipas más solidario y humano

1 hora ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Innovación UAT: Crean panel de bagazo de caña para construcción

44 min ago

Actualiza la UAT atlas de riesgo meteorológico para municipios de Tamaulipas

1 día ago

Recibe Instituto Tamaulipeco para los Migrantes a más de 120 vehículos de la Caravana “Arroyo Seco”

2 días ago

Implementa la UAT innovación en estufas ecológicas para el medio rural

2 días ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button