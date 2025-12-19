Entrega ITM 250 actas de doble nacionalidad a niñas, niños y adolescentes en Gustavo Díaz Ordaz

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.- Diciembre 19 de 2025.- En cumplimiento a las políticas públicas orientadas a la protección y garantía de los derechos de las personas migrantes y sus familias, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), en coordinación con el Ayuntamiento de Gustavo Díaz Ordaz, llevó a cabo la entrega de 250 actas de doble nacionalidad a niñas, niños y adolescentes nacidos en los Estados Unidos de América, hijos de madre o padre originario del estado de Tamaulipas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Migrante.

Este programa estatal constituye una acción estratégica para garantizar el derecho a la identidad jurídica, así como para facilitar el acceso pleno a derechos fundamentales, tales como la educación, la salud, la movilidad y los programas sociales, entre ellos las Becas para el Bienestar, además de fortalecer la integración social y el desarrollo integral de las familias binacionales en ambos países.

En representación del director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, la directora de Vinculación, Ruth Martínez Rodríguez, subrayó que la conmemoración del Día Internacional del Migrante mediante acciones concretas reafirma el compromiso institucional de garantizar la identidad jurídica de niñas, niños y adolescentes binacionales, así como su acceso efectivo a los derechos que les corresponden.

Por su parte, la presidenta municipal de Gustavo Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, destacó que este programa representa un avance significativo en materia de certeza jurídica, al permitir que las y los menores beneficiarios sean reconocidos legalmente como hijos de padres tamaulipecos, y expresó su agradecimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya, por el impacto económico positivo que esta acción genera para las familias migrantes, al otorgarse de manera totalmente gratuita.

Durante el acto se contó con la presencia del presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Congreso del Estado, Sergio Ojeda Castillo, a quien se le reconoció su respaldo a este programa. Asimismo, se dispuso de un módulo informativo de Becas para el Bienestar de la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de orientar a las familias beneficiarias sobre el acceso a este derecho, directamente vinculado con la nueva identidad jurídica de las y los menores.

Finalmente, se destaca que esta acción contribuye a la eliminación de barreras económicas y administrativas, en congruencia con la política estatal impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a la inclusión social, el bienestar y la protección de los derechos de las familias migrantes.