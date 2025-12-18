Tuvieron posada los estudiantes del COBAT 16

Una posada con la temática del nacimiento del Niño Dios, sin que faltara que había que pedir posada y por supuesto romper la piñata, pero también la presentación de un festival artístico con temas navideños, fue la que tuvieron los estudiantes del COBAT 16 este pasado jueves 18 de diciembre.

Bajo la coordinación de la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, con apoyo de todo el personal, se llevó a cabo esta alegre y entusiasta posada, como festejo por la llegada de la navidad y el próximo año nuevo.

La Directora del COBAT hizo entrega de significativos premios a los ganadores de distintas participaciones, al momento que externó los mejores deseos a toda la comunidad estudiantil del plantel 16 a su cargo, a los docentes y demás personal, así como a los padres de familia.