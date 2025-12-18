Locales

Tuvieron posada los estudiantes del COBAT 16

49 min ago
1 minuto de lectura

Una posada con la temática del nacimiento del Niño Dios, sin que faltara que había que pedir posada y por supuesto romper la piñata, pero también la presentación de un festival artístico con temas navideños, fue la que tuvieron los estudiantes del COBAT 16 este pasado jueves 18 de diciembre.

Bajo la coordinación de la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, con apoyo de todo el personal, se llevó a cabo esta alegre y entusiasta posada, como festejo por la llegada de la navidad y el próximo año nuevo.

La Directora del COBAT hizo entrega de significativos premios a los ganadores de distintas participaciones, al momento que externó los mejores deseos a toda la comunidad estudiantil del plantel 16 a su cargo, a los docentes y demás personal, así como a los padres de familia.

49 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Alegre Winter Talent Show (Concurso de Talentos de Invierno) tuvieron en el CBTa 271

32 min ago

Asistió Glynnis a la posada de los beneficiarios de Sembrando Vida de San José de las Rusias

44 min ago

Habrá personal de guardia en la Oficina Fiscal del Estado: CP Guadalupe Conde

46 min ago

Reciben registro al Programa Mujeres Bienestar 60 a 64 años y Adultos Mayores de 65 años

2 semanas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button