Recibe USJT a 58 egresados de Cursos de Formación Inicial para diferentes especialidades de la FGJT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 18 de 2025.- Tras cumplir con lo establecido en los Cursos de Formación Inicial, la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) recibió a 58 elementos egresados de diferentes especialidades, quienes se desempeñarán en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).

Del total de cadetes, 29 se graduaron como Policía de Investigación, nueve como peritos y 20 como Ministerio Público quienes concluyeron su formación en esta institución con una ceremonia oficial en el Auditorio de la USJT.

Dicho acto protocolario contó con la presencia del fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco y del subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal, Enrique Dena Salgado, quien asistió en presencia del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

“La clave de nuestra eficacia reside en el factor humano y en la capacidad de coordinarnos”, manifestó el Subsecretario.

Por su parte, el rector de la USJT, Jorge Lumbreras Castro, destacó el modelo educativo integral, la coordinación interinstitucional y el compromiso de las y los egresados con la ética, la vocación de servicio y profesionalización.