POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< La vitamina “P” en el trabajo político

Sin duda, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, trae la vitamina “P” al top, es el motor que la impulsa y permite protagonizar una agenda intensa en actividades desde las primeras horas del día, hasta concluir su jornada. La vitamina “P” tiene que ver con la capacidad de “Persuasión”, con resultados de “Popularidad” y el afán de “Poder”, entendido este último, como el gran motor que mueve al ser humano para alcanzar las metas y retos que se proponga en el terreno “Político”.

Y en esas está Carmen Lilia, mostrando una gran capacidad de liderazgo, por lo tanto, de movilizar e influir en el ánimo de la sociedad (Neolaredense) que la reconoce, la acompaña y la sigue visualmente y emocionalmente, porque quienes aman a Nuevo Laredo ven en ella la fuerza transformadora que va más allá de esa esquina del mapa tamaulipeco.

Esa fuerza y ánimo se ha desbordado trascendiendo al municipio que gobierna, empezando a atraer la atención de los tamaulipecos asentados en otros puntos geográficos. Los comicios de 2027, aunque parecen lejanos, la realidad es que están a la vuelta de la esquina, las elecciones tendrán lugar el primer domingo de junio de 2027, lo que representa una distancia de 17 meses con 14 días; menos de año y medio, y no vemos adversario al frente, por lo menos dentro de las filas de Morena, que intente conquistar esa candidatura, o simplemente no se manifiesta.

Sin embargo, el ya muy próximo 2026, será el año de las definiciones.

SIENTAN BASES PARA LA PLANEACIÓN URBANA DE LA ZONA SUR. – La directora general del Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas, María Silvia Montalvo Tello, sostuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa de Tampico y sus homólogos de Madero y Altamira, el objetivo es generar y establecer las bases en que fundamentar una planeación urbana de esa zona, orientando las acciones que se acuerden hacia el desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

Históricamente los alcaldes de los 3 municipios, que constituyen la zona conurbada del sur de Tamaulipas, no han sido los mejores aliados pese a tener en común la vecindad en una zona próspera y pujante, quizá el origen de esa falta de comunidad fue la presencia de los liderazgos proactivos de Joaquín Hernández Galicia en Cd. Madero, Gerardo Gómez Castillo en Tampico y Diego Navarro Rodríguez en Altamira.

LA QUINA Y DON GERARDO LÍDERES IRRECONCILIABLES. – Hombres de poder, La Quina por extracción petrolera en Cd. Madero por la Sección 1 del STPRM, don Gerardo por el GUA (Gremio Unido de Alijadores, representando el control portuario) y Navarro líder estatal de la CTM cuando esta era fuerte bajo la sombra de don Fidel Velázquez, aunque localmente era conocida como la FTT (Federación de Trabajadores de Tamaulipas), luego llegó el Puerto Industrial de Altamira y fortaleció aún más su liderazgo que ya era estatal, porque inició con la zona sur.

Estas tres fuerzas no lograron ser aliadas, ni siquiera cordialmente vecinos, había un celo por el ejercicio de sus respectivos liderazgos. Era obvio que cada uno de ellos, se sentía el centro de la fuerza laboral en ese punto geográfico donde concurrían y aunque su zona de fortaleza estaba en diferentes municipios.

AL FIN UN CONSENSO PARA UN CRECIMIENTO ORDENADO. – Traemos este tema a colación, ahora que la directora general del Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas, María Silvia Montalvo Tello, logró coordinar una reunión con los alcaldes de esos municipios para en consenso sentar las bases de un crecimiento más ordenado, y sobre todo para acordar acciones en común, porque mire usted lo siguiente.

Hay que ponerse de acuerdo en quien va a restituir las lámparas del alumbrado y pavimentación de rutas en común, y sobre todo como proporcionar seguridad a los habitantes de uno y otro municipio. Son cosas que parecen muy simples, pero que en diferentes tiempos ha sido motivo de conflicto.

Hay zonas donde la división geográfica, si bien, está delimitada jurídicamente, no en lo social, no es manifiesta en la toma de decisiones, de ahí la importancia de esta reunión convocada por Montalvo Tello, es cuando menos el punto de partida que puede hacer la diferencia al conducir las administraciones municipales con rumbo y precisión, y en ella se refleja la mano del gobernador Américo Villarreal para tejer acuerdos que hagan más eficiente la administración pública en la zona conurbada del sur de Tamaulipas.