Mejora Gobierno de Tamaulipas acompañamiento técnico al sector acuícola en San Fernando

San Fernando, Tamaulipas.- Diciembre 18 de 2025.- La Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, en coordinación con el Comité de Sanidad Acuícola de Tamaulipas, sostuvo reuniones de trabajo con pescadores de las organizaciones Ribereña Laguna Madre, Matamoros, PEFRALEGO y Moluscos Carbonera, en las comunidades de Carbonera Norte, Carbonera Sur y Carbajal, en el municipio de San Fernando.

En representación de la subsecretaría participaron Itzel Cruz y Roel Montoya, quienes dieron seguimiento a las acciones de acompañamiento técnico que se desarrollan en la región, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas y sanitarias del sector acuícola.

Siguiendo la encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, impulsa acciones coordinadas que promueven el desarrollo sustentable de la pesca y la acuacultura, priorizando la sanidad, la capacitación y el bienestar de las comunidades productoras.

Durante los encuentros, el asistente técnico del Comité de Sanidad Acuícola de Tamaulipas, Jorge Guevara, impartió una plática sobre el cultivo de ostión, abordando temas como el manejo adecuado de los organismos, así como la importancia del monitoreo constante de la salud de los moluscos y de la calidad del agua.

Asimismo, se llevaron a cabo muestreos de ostión y agua para análisis sanitarios, y al cierre de las jornadas se emitieron recomendaciones técnicas orientadas a fortalecer las buenas prácticas de cultivo.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas de impulsar el desarrollo del sector pesquero y acuícola, garantizando productos de calidad, la sanidad acuícola y mejores condiciones para las y los productores de la entidad.