Impulsará Tamaulipas mediante Congreso la formación docente en Inteligencia Artificial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.–Diciembre 18 de 2025.- Con el propósito de que las y los docentes conozcan el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y su implementación en el ámbito educativo, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) realizará el Congreso Humanismo e Inteligencia Artificial, que se verificará el próximo 15 de febrero en Tampico.

“Vamos a tener un Congreso Internacional para directivos y maestros; no es para público en general, lleva por tema humanismo e inteligencia artificial y ahí van a venir expertos de fuera del país y de dentro del país. Va a ser la primera capacitación oficial que vamos a dar a 500 directores de primaria, secundaria y preparatoria”, expresó Miguel Ángel Valdez García, titular de la SET.

Compartió que, debido a que existe poca información sobre el uso de la IA en la educación en nuestro país, las autoridades federales hicieron una investigación sobre este tema, arrojando que dos de cada tres estudiantes de educación superior en México la usan para su labor educativa entre 4 o 5 veces por semana.

Adelantó que tendrá una reunión con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior en la entidad para definir los detalles de la aplicación de la misma encuesta entre las y los estudiantes tamaulipecos.

“Ojalá que podamos lograr una cobertura de respuesta arriba del 70 por ciento, pero en general te diría que no tiene por qué no seguir la línea de la tendencia nacional”, precisó.

Valdez García resaltó que la SET fomenta entre la población escolar el conocimiento de las tecnologías, como el uso del celular y de otros dispositivos móviles para complementar el conocimiento enseñado en el aula, además de la constante actualización para el uso de estas herramientas digitales en las y los maestros.

“Ustedes han escuchado hablar del impulso que le estamos dando al Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE), porque la tecnología no va a reemplazar el proceso formativo, pero si lo dejas fuera, vas a tener un proceso formativo que no va a ser pertinente para los jóvenes en las demandas laborales que van a tener en el futuro”, puntualizó.

Destacó que parte fundamental para la implementación exitosa del uso de la Inteligencia Artificial en la educación es que el sector educativo cuenta con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa una visión educativa incluyente, humanista y de calidad, preparada para el uso de la tecnología en la resolución de los problemas de la sociedad.

“Sin duda alguna, la IA generativa y la tecnología de la información, como dice el gobernador, en la sociedad del conocimiento van a ser parte importante”, concluyó.