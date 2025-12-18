Habrá personal de guardia en la Oficina Fiscal del Estado: CP Guadalupe Conde

Habrá atención a los contribuyentes de la Oficina Fiscal durante este periodo vacacional de navidad y de fin de año, de acuerdo a lo que da a conocer el CP Guadalupe Conde Vázquez.

Indica el titular de esta dependencia recaudadora de impuestos del gobierno del estado, que solamente los días 25 de diciembre y el primero de enero del 2025 permanecerá cerrada la oficina para reanudar sus labores cotidianas a partir del 5 de enero .

Señala el funcionario, que esta disposición por parte de la Secretaría de Finanzas tiene que ver en base a que en los periodos de fin de año es cuando muchos contribuyentes aprovechan las vacaciones para ir a pagar y otros con los aguinaldos ponerse al corriente en el tema de sus derechos vehiculares y de otro tipo.