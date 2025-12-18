Por: Raúl Terrazas Barraza

Pleito gringo con Canadá útil a México

De acuerdo con la información manejada por empresarios y estudiosos de la economía que participan y exploran el futuro de las relaciones comerciales entre México y USA, hay la creencia de que, la relación bilateral se fortalecerá más y que habrá beneficios comunes para las naciones asociadas en el trabajo a través del Tratado T-MEC.

Entre los factores que se toman en cuenta para esa mejoría, está el hecho de que, según datos económicos, se vive un momento inédito entre las dos naciones, porque a unos meses de la revisión del Tratado, resulta que, por primera vez USA exporta más a México que a Canadá, por tanto, en ese sentido o como importador México tiende a consolidarse como el primer socio comercial del vecino país del norte,

De alguna manera esta oportunidad para que se abra más el comercio entre México y USA, tiene su origen en el endurecimiento entre los tratados comerciales entre USA y Canadá, ante la determinación del Gobierno del presidente Donald Trump de elevar los aranceles a los productos que llegan de su vecino del Norte y a la inversa sucede con el vecino del sur, porque las negociaciones que la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido con los gringos, generó exenciones y diferimiento de aranceles.

La información de las exportaciones, dio un giro si se analizan las cantidades en millones de dólares, porque, de los 1.4 trillones comercializados, 225 billones fueron con Canadá y 226.4 con México, cantidades que se voltearon respecto al 2024, cuando las exportaciones al país de la hoja de Maple fueron por 349.4 billones de dólares y, las enviadas al país Azteca fueron menores, es decir, 334 billones de dólares.

Todo mundo tiene bien claro que las relaciones son ríspidas todavía entre la administración gringa de USA y la mexicana, sin embargo, los pleitos con Canadá favorecen a México, al considerarse, según los expertos que poco a poco se encuentran fórmulas que facilitan el entendimiento comercial y de negocios, del cual se saca provecho que las economías crezcan.

De parte de México la cercanía geográfica, infraestructura logística, menor costo laboral y más trabajo calificado, propician que las y los mexicanos sean vistos ahora como gene de trabajo que busca mejorar todos los días y que, al elevar su competitividad alcanzar éxito en los mercados de Norte América y del Mundo.

A la animadversión del presidente de USA, habría que quitarle varias rayitas de intensidad, porque ya está demostrado y así es la visión de los expertos en comercio binacional o internacional, como quiera llamársele, están seguros de que habrá un cambio que favorecerá a México en todos los sentidos y entre los que se cuenta el asunto de la migración de ciudadanos de este país al USA, la cual quiere ser contenida por los oficialistas, sin darse cuenta que la naturaleza tiene que ver con los lazos consanguíneos, dado que, siempre habrá un mexicano que tenga familiares del lado gringo.

Los otros

La secretaria de Administración del gobierno de Tamaulipas, Luisa Manautou Galván, anunció que el periodo vacacional para los trabajadores del Estado, inicia este jueves, ya que, el último día laboral del año fue el miércoles y deberán de presentarse a trabajar de manera normal a partir del cinco de enero del 2026.

Como se encuentra establecido en los ordenamientos legales, en todas las dependencias de la administración estatal, habrá personal de guardia para atender las necesidades de la población, pero, serán unos dos centenares de empleados, ya que, el grueso de ellos, más de 15 mil ya se fueron de vacaciones desde este 17 de diciembre.

La secretaría de Administración giró las instrucciones pertinentes a todas las áreas, porque el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya está cierto de que, el derecho al trabajo conlleva al derecho al descanso, de ahí que existan dos periodos vacacionales al año, este de diciembre las fiestas de la Navidad y el Año Nuevo y el de verano que comprende dos semanas del mes de julio.

Por su lado, el Fiscal general de Justicia del Estado, Mtro Jesús Eduardo Govea Orozco, presidió la última sesión ordinaria del Consejo de Fiscales de la dependencia a su cargo, en la cual se revisaron temas que tienen que ver con la aplicación correcta de políticas y lineamientos.

También hizo un recorrido por las áreas de la Fiscalía, para conocer la forma en que operan y establecer contacto con el personal de su funcionamiento, obvio, conoce a la mayor parte de la gente, por él allí trabajaba como Fiscal Anticorrupción.

Solo llamó la atención que no entregó nombramientos a nadie, sobre todo, porque los que ya deben de irse tienen listas las maletas desde hace muchas semanas y solo esperan que les comuniquen a quien entregarán las oficinas, en el entendido de que no puede irse, deben de esperar a los sustitutos y a través de actas de entrega-recepción que todo quede bien escrito.

El Fiscal Govea Orozco, hizo el compromiso de establecer una gran coordinación para las acciones de la institución, el respeto institucional y algo que hace mucho no se veía, que se fortalezca el servicio público para la atención a la ciudadanía.