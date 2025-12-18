Encabeza Luis Gerardo Illoldi Reyes encuentro con trabajadores de Movilidad Laboral y entrega de equipos del subprograma Tamaulipas Equipa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 18 de 2025.- El secretario del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, encabezó el Encuentro con trabajadores de Movilidad Laboral y la entrega de equipos a beneficiarios del subprograma Tamaulipas Equipa, una estrategia orientada a fortalecer el empleo, la productividad y el bienestar de las y los trabajadores tamaulipecos.

En el evento participaron la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Carolina Iveth Martínez Molano; el director del Servicio Nacional del Empleo en Tamaulipas, Emanuel Reséndez Gómez; la gerente estatal de FINABIEN Tamaulipas, Vanesa Berenice Lara Solís; así como Samantha Aguilar García, participante del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, y Blanca Alicia Guevara Macías, beneficiaria del subprograma Tamaulipas Emplea, en su vertiente Tamaulipas Equipa.

Durante el encuentro, el titular de la STPS destacó la importancia de impulsar programas que acompañen a las y los trabajadores antes, durante y después de su vinculación laboral, así como brindar herramientas que les permitan mejorar sus condiciones de trabajo y fortalecer sus proyectos productivos.

La entrega de equipos forma parte de las acciones que se desarrollan de manera coordinada para respaldar el esfuerzo de quienes participan en esquemas de movilidad laboral y empleo, reafirmando el compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con una política laboral cercana, incluyente y con sentido social, en sintonía con la visión humanista del Gobierno de Tamaulipas.