Destaca la UAT a nivel nacional en posgrados de alta calidad

Ciudad Victoria, Tam.- 18 de diciembre de 2025.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvo resultados sobresalientes en la Convocatoria de Ingreso y Permanencia 2025 del Sistema Nacional de Posgrado (SNP) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología SECIHTI, reafirmando su liderazgo en la formación de posgrados de alta calidad.

En esta edición, 41 programas de la UAT fueron ingresados en el Sistema Nacional de Posgrados logro que refleja el trabajo académico de sus comunidades y la visión institucional impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, en congruencia con el Plan de Desarrollo Institucional y el compromiso permanente con la calidad educativa.

La presencia de estos programas en el SNP no solo ratifica su pertinencia, rigor académico y calidad, sino que también abre mayores oportunidades para estudiantes y docentes, al permitir el acceso a becas, apoyos a la investigación, movilidad académica y redes nacionales e internacionales de colaboración.

Con estos resultados, la UAT consolida su posición como una de las principales instituciones de educación superior en el noreste del país, comprometida con la formación de profesionales y científicos capaces de responder a los retos de Tamaulipas y de México.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas continuará fortaleciendo su oferta de posgrado, refrendando su compromiso con la excelencia, la innovación y el desarrollo sustentable de nuestra entidad y del país.