Asistió Glynnis a la posada de los beneficiarios de Sembrando Vida de San José de las Rusias

44 min ago
La Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez asistió a la posada de los beneficiarios del programa Sembrando Vida en la comunidad de San José de las Rusias.

“Este tipo de encuentros me gustan mucho porque nos permiten convivir, compartir estas fechas decembrinas y también reconocer, de manera cercana y sencilla, el trabajo que realizan día a día desde sus comunidades, son palabras de un mensaje de la presidenta municipal, quien agradeció la invitación y la oportunidad de acompañarlos en esta celebración,  deseándoles que esta Navidad sea de mucha bendición para todos.

