Locales

Alegre Winter Talent Show (Concurso de Talentos de Invierno) tuvieron en el CBTa 271

32 min ago
1 minuto de lectura

Un alegre Winter Talent Show (Concurso de Talentos de Invierno) tuvieron en el CBTa 271 dentro de las fiestas decembrinas, donde se contó con la decidida y entusiasta participación de los alumnos de los tres semestres.

Ataviados con vestuario propio a la navidad e interpretando bailes con música navideña, los estudiantes presentaron sus números artísticos, logrando el primer lugar el grupo  5amto que se llevó 1,500.00 pesos; el grupo  5 bnto obtuvo el segundo lugar y se ganó 1,000 pesos, mientras que el grupo 5amtp ganó el   tercer lugar y 500 pesos.

Fue un gran festejo donde se expresaron los mejores deseos por la llegada de la navidad y el próximo año nuevo 2026.

AGRADECEN A LA PRESIDENTA GLYNNIS JIMENEZ POR APOYO PARA EL EVENTO

Por parte de la Dirección del CBTA 271, se hace un público agradecimiento a la Presidenta Municipal, Lic. Glynnis, por apoyar con la premiación y SET fotográfico para la realización del Concurso Navideño de esta institución de educación media superior en el municipio.

32 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Asistió Glynnis a la posada de los beneficiarios de Sembrando Vida de San José de las Rusias

44 min ago

Habrá personal de guardia en la Oficina Fiscal del Estado: CP Guadalupe Conde

46 min ago

Tuvieron posada los estudiantes del COBAT 16

49 min ago

Reciben registro al Programa Mujeres Bienestar 60 a 64 años y Adultos Mayores de 65 años

2 semanas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button