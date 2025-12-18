Alegre Winter Talent Show (Concurso de Talentos de Invierno) tuvieron en el CBTa 271

Un alegre Winter Talent Show (Concurso de Talentos de Invierno) tuvieron en el CBTa 271 dentro de las fiestas decembrinas, donde se contó con la decidida y entusiasta participación de los alumnos de los tres semestres.

Ataviados con vestuario propio a la navidad e interpretando bailes con música navideña, los estudiantes presentaron sus números artísticos, logrando el primer lugar el grupo 5amto que se llevó 1,500.00 pesos; el grupo 5 bnto obtuvo el segundo lugar y se ganó 1,000 pesos, mientras que el grupo 5amtp ganó el tercer lugar y 500 pesos.

Fue un gran festejo donde se expresaron los mejores deseos por la llegada de la navidad y el próximo año nuevo 2026.

AGRADECEN A LA PRESIDENTA GLYNNIS JIMENEZ POR APOYO PARA EL EVENTO

Por parte de la Dirección del CBTA 271, se hace un público agradecimiento a la Presidenta Municipal, Lic. Glynnis, por apoyar con la premiación y SET fotográfico para la realización del Concurso Navideño de esta institución de educación media superior en el municipio.