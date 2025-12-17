Por: Ana Luisa García G.

Katalina y Anzaldúa, únicas mujeres en la sucesión local

Ya es un rumor que cabalga por cafés, centros de reunión y obviamente en pasillos de Palacio de Gobierno, en la sucesión municipal de 2027 para esta ciudad capital, por el partido Morena, sólo figuran por ahora dos mujeres, una de gran trayectoria y visibilidad social, que es la diputada local Blanca Anzaldúa Nájera y otra, muy joven, también diputada local, con gran cercanía al círculo de poder, Katalyina Méndez, esta percepción ocurre cuando faltan dos años para las elecciones constitucionales de las que emanarán los 43 ediles con sus respectivos cabildos.

Estamos muy lejos de conocer las candidaturas oficiales para las presidencias municipales, por ahora sólo hay sondeos internos de algunos partidos para pulsar las preferencias ciudadanas, y en base a ello elegir sus mejores cartas. Empezamos con Morena en esta incipiente etapa, al lado de cuando menos 4 figuras masculinas figuran este par de ases femeninos.

Respecto a los varones, destaca Hugo Arael Reséndez Silva (hijo del exalcalde Hugo Reséndez) y actual Secretario del Ayuntamiento de Victoria, entre los nombres que suena fuerte en el juego de la sucesión de la capital de Tamaulipas está él; le sigue en la lista de prospectos masculinos, M.D.E. Luis Gerardo Illoldy Reyes, Secretario del Trabajo en el Gobierno de Tamaulipas, él se ha hecho visible a través de eventos promoviendo el empleo y otros en colaboración institucional que son de interés de la administración que encabeza Américo Villarreal.

Otro personaje que se considera como viable en el juego de la sucesión municipal, es el diputado local José Braña Mojica, por cierto, emparentado con el hombre de Macuspana; también podemos anotar como prospecto a Rómulo Pérez Sánchez, quien, desde la presidencia del Consejo Estatal de Morena, es una opción si nos atenemos a lo que debiera ser el reconocimiento del trabajo del partido, pero le faltaría hacerse más visible y está a tiempo.

Pero la arena política apenas empieza a calentarse, seguramente se sumarán más opciones en los meses por venir, la elección, ya dijimos es en 2027. De tal manera que apenas si están en el arranque…

EN SU PEOR CRISIS LA PRODUCCIÓN DE MAIZ. -Las dificultades por las que atraviesa el campo mexicano, en la producción del grano básico en la alimentación de los habitantes de este país, no es de ahora, si bien en 2025 se agravó. Los gobiernos de todos los tiempos prefirieron subsidiar la importación, que invertir en la modernizar que hiciera más eficiente la producción del maíz y otros productos básicos.

La falta de tecnología ha hundido al campo mexicano, particularmente a los pequeños productores, que llegaron al borde de su límite en el actual 2025, donde se registra en los primeros 10 meses una importación que superó los 21 millones de toneladas. Es cierto que el maíz que importamos a Estados Unidos es mucho más barato que el mexicano en un 30 %, pero es el amarillo para la engorda de especies que forman parte de la alimentación de los mexicanos.

¿Dónde está el problema? O mejor dicho cuales son las soluciones, que las debe de haber y muchas. No somos especialistas, pero a la vista saltan dos cosas, una que ha estado mencionada en los últimos años es la tecnificación que reclaman los productores, y que representa una fuerte inversión. Y la otra es cambiar la dieta y el estilo de vida del mexicano, aunque nadie puede entender a esta nación sin su alimento básico.

Esto nos recuerda cuando en tiempos de Luis Echeverría Alvarez, introdujeron a través de programas institucionales la crianza de conejos en terrenos domésticos, eso con el propósito de sustituir la carne de res, cuyo costo siempre ha sido más elevado.

La idea era acercar este alimento al pueblo, para lo cual, la SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería) impulsó programas para fomentar la crianza de conejos, pero a la gente no le gustó, no sabemos si el sabor o el interés gubernamental, que les sonó a imposición. Así fue como la voz popular hacía referencia al refrán: “nos quiere dar gato por liebre”. Y pronto cayó en el abandono la crianza de esa especie.

Lo cierto es que urge un programa institucional para reorientar la dieta mexicana, porque estamos a la vuelta de la esquina, en que organismos como la ONU, dicte lineamientos precisos para reducir el consumo de agua en todas las actividades del ser humano, y en ese caso, se buscarán cultivos alimentarios que no requieran de gran cantidad de agua. Los chinos ya lo están haciendo con especies que se llevaron de México como el nopal, los jacubes y el “cactus anciano”.

Este último es un arbusto, que es alto y muy suculento según dicen, este cactus anciano nace y se desarrolla en las zonas desérticas, pertenece a las cactáceas y su nombre de “cactus anciano” lo adquirió por poseer finos pelos blancos que conforman espinas.

Y aquí estaremos observando que rumbo toman las nuevas políticas públicas en aras de tener alimentación óptima desde el punto de vista nutritivo y en cantidad suficiente, además de administrar el recurso agua, que está destinado a escasear conforme pase el tiempo