Más de cuatro mil vehículos de paisanos ingresan a Tamaulipas por Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Diciembre 17 de 2025.- En el marco de las fiestas decembrinas, connacionales que residen en Estados Unidos han ingresado al territorio mexicano en más de cuatro mil vehículos a través del municipio de Nuevo Laredo, en el cual, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) mantiene activo el Operativo Invierno Seguro Héroes Paisanos 2025.

Dentro de las acciones que realiza el personal de la Guardia Estatal en este operativo se encuentran: seguridad a caravanas de paisanos, vigilancia permanente en las rutas más transitadas de la ciudad y en los límites con el estado de Nuevo León, así como asistencia ante fallas mecánicas.

La seguridad y apoyo brindados en carreteras por parte de las autoridades que participan en este operativo interinstitucional, se reflejan en la confianza de las y los connacionales para ingresar y transitar por Tamaulipas.

Adicional a la vigilancia y asistencia en carreteras, la SSPT cuenta con una red de 25 Estaciones Seguras ubicadas cada 50 kilómetros, las cuales están activas las 24 horas del día, siete días a la semana, para que las personas que transiten por las vías de comunicación de la entidad las utilicen como paraderos seguros.