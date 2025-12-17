Instala SST Consejo Estatal de Lactancia Materna

* Para promover, proteger y apoyar esta práctica en el desarrollo integral de la infancia, la mujer y la sociedad

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 17 de 2025.- “Hoy sembramos una política pública que nace del corazón, se sustenta en la evidencia científica y se proyecta hacia un futuro para Tamaulipas y México”, dijo el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, durante la instalación del Consejo Estatal de Lactancia Materna.

Para promover, proteger y apoyar la lactancia materna como una práctica fundamental para la salud y el desarrollo integral de la infancia, la mujer y la sociedad, se realizó la instalación de este Consejo, en el cual se coordinarán e implementarán estrategias y acciones efectivas para las madres lactantes, alineadas a las políticas de salud y las recomendaciones internacionales de la OMS y UNICEF.

“El papel de este organismo es acompañar sin imponer, orientar sin señalar y proteger sin culpa. El objetivo sigue siendo claro, incrementar la lactancia materna hasta alcanzar la lactancia materna exclusiva, pero no lo aremos desde la exigencia fría de un indicador, lo haremos desde la empatía, la educación y la corresponsabilidad del estado”, destacó el secretario de Salud durante su discurso.

Señaló que hablar de la lactancia materna es hablar de salud pública con rostro humano, por ello este consejo nace bajo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, un gobierno que entiende que la salud no se decreta, se acompaña, se protege y se construye con cercanía.

“Hoy no solo instalamos un consejo, hoy asumimos un compromiso profundamente humano, cuidar la vida desde el primer instante, desde el primer abrazo, desde el primer alimento que une a una madre con su hijo como es la lactancia materna, que no solo es un acto biológico, es un acto de amor, de protección, de justicia social y de equidad en salud”, puntualizó.

La lactancia materna no es solo alimentar al bebé, fortalece su sistema inmunológico, protege su desarrollo, reduce el resiego de enfermedad en corto y largo plazo; y al mismo tiempo, cuida la salud física y emocional de la madre.

La instalación del Consejo Estatal de Lactancia Materna, se realizó en el auditorio del Hospital Regional de Alta Especialidad de esta ciudad y se contó con la asistencia del subdelegado Médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán; el director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza, la directora General de Planeación y Desarrollo del Sector Salud, Loyda Ramírez López; así como el Coordinador Estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, Raúl Ernesto Huidobro Guevara.