Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Cierra Américo el 2025 con magnas obras

Américo Villarreal Anaya, tiene un inmejorable cierre del 2025 como gobernador de Tamaulipas, con un trabajo que ha dejado innumerables obras de infraestructura en toda la entidad, gracias al incondicional apoyo y respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender las necesidades de las familias tamaulipecas.

Solo por citar algunas obras. Les comento la tan anhelada y esperada segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria”, que vendrá a satisfacer la demanda de agua potable para los habitantes de la capital tamaulipeca.

Como usted recordará el actual sistema del abasto del vital líquido se construyó durante el gobierno del Ing. Américo Villarreal Guerra (+), y hoy hijo hace lo mismo para cumplirle a más de 350 mil habitantes victorenses.

Es un proyecto clave para el abasto de agua, con una inversión federal y estatal importante que busca asegurar el suministro por 50 años; además, como obra complementaria, se construye la Planta Potabilizadora en la presa Vicente Guerrero, y el proyecto se complementa con la rehabilitación de la infraestructura hídrica estatal, todo como parte de los proyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico 2024-2030.

Todo esto es posible gracias al apoyo de la presidenta Sheinbaum, quien aportó la mayor parte de los recursos económicos para la magna obra.

Como lo reconocerán propios y extraños Américo Villarreal Anaya y Tamaulipas, son de los más consentidos de la presidenta Claudia, y seguramente para el próximo año tendrá más obras, más recursos para las y los tamaulipecos.

NOTAS CORTAS

1.- Sería bueno que tanto el secretario de Seguridad Publica en Tamaulipas y el flamante titular de la Fiscalía General del Estado, es decir, Carlos Arturo Pancardo Escudero y Jesús Eduardo Govea Orozco, respectivamente, den a conocer a los medios que cualquier elemento de seguridad que sea sorprendido cometiendo algún delito contra paisanos durante este periodo de retorno a sus lugares de origen, sean dados de baja de forma inmediata porque no se vale que abusen de ellos.

2.- Por cierto, la Secretaría de Turismo del Gobierno de Tamaulipas, a través de la Comisión de Caza y Pesca que preside Luis González Reyes, está cerrando este 2025 con broche de oro, pues tan solo en el transcurso del presente año se llevaron a cabo diferentes torneos seriales e internacionales en varios municipios tanto del norte, centro y sur del estado; lo que quiere decir que su titular en este rubro le está dando buenos resultados al gobernador Américo Villarreal Anaya, en cuánto atractivos turísticos y dándole beneficios a pobladores de estos municipios de la entidad, como la vendimia de productos tradicionales en cada localidad. Qué bueno.

En tanto que ya están en puerta y en su página el calendario de Torneos de Pesca Deportiva en Tamaulipas 2026. Así que consulta las fechas y sedes de cada competencia y comienza a planear tu participación en un año lleno de grandes torneos, escenarios emblemáticos y pesca responsable.

Prepárate, afina tu equipo y sé parte de los eventos que fortalecen el deporte y el turismo en nuestro estado, dijo el funcionario estatal.

3.- Por cierto, este miércoles hubo reunión de fin de año en Ciudad Victoria de alcaldes con el gobernador Américo Villarreal Anaya y de los que vimos por ahí del altiplano tamaulipeco muy sonrientes estuvieron la alcaldesa de Bustamante, la de Palmillas y el de Jaumave, es decir, Maricela Rodríguez González, Sindy Paoleth Monita Ramírez y a Manuel Báez Martínez, quienes acompañaron al mandatario tamaulipeco en sus actividades y sobre todo llevar un saludo de las familias que representan y trataron para lo que viene para el 2026 en su municipio.

También vimos a la alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly Díaz García, quien se mostró muy contenta en la reunión y sabe que tiene todo el apoyo del gobierno del estado, lo que se ha traducido en obras y acciones en bien de sus representados.

4.- Hay tristeza por el altiplano tamaulipeco, primero porque perdió el América, después porque perdió El tigres y Toluca obviamente Campeón. Así que, si los ve a los del Toluca felicítelos, pues el flamante bicampeón de la Liga MX de fútbol le ha dado a los Toluqueños muchos motivos para celebrar, y es ahora el segundo club con más títulos, sólo por detrás del América; ufff, pero, a diferencia de “los emplumados”, “los choriceros” los han ganado sin ayuda del árbitro.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.