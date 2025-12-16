Estatales

Reconoce Gobierno de Tamaulipas labor de Irving Barrios al frente de la Fiscalía de Justicia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Diciembre 16 de 2025.- Al concluir su función como fiscal general de Justicia del Estado de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció a Irving Barrios Mojica los tres años de colaboración institucional con la presente administración y le expresó sus mejores deseos en los proyectos profesionales o personales que decida emprender.

“Durante este tiempo de colaboración, su profesionalismo y apego a la legalidad fueron elementos clave para avanzar en la construcción de un estado más seguro, más ordenado y más confiable para las familias tamaulipecas”, expresó el mandatario tamaulipeco durante la Mesa de Paz, celebrada en las instalaciones del C3 de esta capital.

El Ejecutivo estatal reconoció que los esfuerzos realizados por Irving Barrios como titular de la FGJT se reflejan en mejores indicadores, una mayor coordinación interinstitucional y una mayor estabilidad en todo Tamaulipas.

“Estoy seguro de que su experiencia y su compromiso con el estado de derecho seguirán siendo valiosos en cualquier responsabilidad futura”, manifestó.

