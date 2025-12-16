Impulsa Sectur cooperativas turísticas en Tamaulipas

-Iniciativa que fortalece el turismo comunitario, beneficiando directamente a las comunidades locales

Tampico, Tamaulipas.- Diciembre 16 de 2025.- Para fortalecer el turismo comunitario y generar prosperidad familiar, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, encabezada por Benjamin Hernández Rodríguez, impulsa la creación y formalización de cooperativas en diversas comunidades.

El funcionario explicó que con capacitaciones especializadas, certificaciones y promoción turística, comunidades como la de Ciudad Victoria integraron la cooperativa “Puerto Paraíso”, con lo que convierten su riqueza natural en experiencias únicas, que detonan el turismo de la zona.

En esta ocasión, se presentaron los avances de la Cooperativa de Servicios Turísticos “Pescador de Río Tamesí”, en el municipio de Tampico. Ahí, José Luis Cabrales, representante de la cooperativa agradeció el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya a través de la Secretaría de Turismo con Benjamín Hernández Rodríguez por el fuerte impulso que están dando al turismo en el estado en todas sus variantes.

El funcionario explicó que este grupo ofrece una experiencia única mediante paseos guiados en lanchas especializadas, que incluyen un recorrido por la Laguna del Chairel y la Laguna Escondida, destacando la rica biodiversidad y la belleza natural de la región.

“Con acciones como estas, los prestadores de servicios logran mejoras significativas en sus instalaciones y operaciones, lo que a su vez eleva la percepción y calidad de la oferta turística del estado, posicionando a Tamaulipas como un destino sostenible y auténtico”, agregó.

Refirió que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ha manifestado su firme compromiso con el impulso al turismo como motor de transformación social.

“Estas iniciativas no solo fortalecen el turismo comunitario, sino que benefician directamente a las comunidades locales, empoderando a mujeres, jóvenes y familias enteras, promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible que detona prosperidad en todas las regiones del estado”, concluyó.