POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Seguramente usted ya está enterado de que el Órgano de Administración Judicial, se vio en la necesidad de recortar los salarios a más de 800 elementos, entre jueces de distrito y magistrados de circuito de carrera, y no se trata de elementos nuevos en la nómina, no nada de eso, son elementos cuyos cargos deberán ser renovados en la elección jurisdiccional del 2027. Lo anterior es solo una parte de lo heredado por la gestión de ese que se fue a descansar a “La Chingada”.

Pero la caja semivacía no es nada comparado con otras necesidades en diferentes dependencias, incluyendo la del órgano Administrador Judicial, que preside, Néstor Vargas Solano, quien en su informe de los primeros 100 días, dejó en claro, un déficit de 14 mil millones de pesos para la operación del Poder Judicial de la Federación.

Y si eso ocurrió en el órgano judicial, pues ya se imaginará usted como estará el resto de las instituciones. Parece que hubo un exceso de confianza, ante las expectativas de un gobierno que decía “nosotros somos diferentes”, y lo fueron, para empeorar los resultados.

A lo anterior hay que agregar las faltas graves de mantenimiento en inmuebles y las carencias de recursos materiales para la labor jurisdiccional, además, de que estuvo a punto de no cubrirse, la primera quincena de septiembre a 50 mil trabajadores. Si usted va a preguntar por el papel de la Contraloría, lo único que sabemos es que ya se hizo de su conocimiento esta situación, pero…Veremos que se hace, o que se dice al respecto.

En el mismo Informe Vargas Solano, señaló haber detectado una falta grave de mantenimiento en inmuebles y en los equipos multifuncionales de impresión y escaneo, así como ausencia de coordinación entre las distintas áreas del extinto Consejo de la Judicatura Federal.

A estas alturas la presidenta Claudia Sheinbaum ya debe tener en su escritorio, un reporte ejecutivo de este Informe, a la titular del Poder Ejecutivo Nacional la representó en ese acto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Total, lo menos que dijo Vargas Solano, es que las anomalías detectadas iban en “detrimento de la impartición de la justicia federal”, además de las evidencias de fallas administrativas al no contar con un tabulador de pago vigente.

Bien, todo eso fue lo que encontró en los 102 días que lleva al frente de la gestión, y por su parte en ese mismo lapso de labores “se asentaron las bases de un sistema judicial capaz de responder a las exigencias de un país en constante evolución, gracias a una estructura depurada, renovada y fortalecida”, donde existe “la separación clara entre funciones jurisdiccionales y administrativas”, a través de una gestión responsable de los recursos públicos.

Y aquí se empieza a escribir una nueva historia, apenas incipiente, y de la que ustedes como ciudadanos y nosotros, desde un medio de comunicación, debemos observar con sumo interés.

OFERTA LA UAT CARRERAS TÉCNICAS Y DE LICENCIATURAS. – En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el muy próximo 2026, se estarán ofertando además de las carreras de nivel licenciatura, las llamadas TSU (Técnico Superior Universitario), que tienen un enfoque práctico, y una posición intermedia entre el bachillerato y la licenciatura. Esta opción dura aproximadamente 2 años, y sus egresados son profesionales con un alto grado de empleabilidad, logrando acceder con facilidad al mercado laboral.

Esta formación académica les permite continuar estudios a una ingeniería o licenciatura. Las carreras técnicas que ofrece actualmente son: Informática, Administración de Empresas, Comercio Exterior, Banca y Finanzas, Publicidad y Mercadeo.

Entre las características del TSU, podemos anotar las siguientes: un enfoque muy práctico, dado que su programa incluye talleres y se trabaja en laboratorios que simulan el ambiente laboral; tienen duración de alrededor de 4 semestres, que constituyen 2 años; su nivel es Superior, no Medio Superior; tiene un objetivo muy claro, “formar profesionales técnicos para la industria, con conocimientos y competencias específicas; y al concluir los estudios, obtienen una cédula profesional para ejercer directamente, o seguir estudiando para lograr una licenciatura o ingeniería.

En resumen, las TSU, son carreras cortas, de nivel profesional, que te capacita rápidamente para trabajar o seguir escalando académicamente. El TSU o PA (Profesional Asociado, son formaciones en educación superior, para alumnos que se deciden por una formación profesional en universidades tecnológicas o politécnicas, así como en otras universidades que se especializan en la formación técnico-profesional.