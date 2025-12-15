Mantiene SST vigilancia epidemiológica ante la presencia de virus de temporada invernal

*El Secretario de Salud pidió a la población completar sus esquemas de vacunación y aplicarse las vacunas de neumococo e influenza, además de COVID-19

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 15 de 2025.- El virus de la influenza A(H3N2) es un subtipo estacional de la influenza que circula globalmente y es durante la temporada invernal que se llegan a incrementar los casos, informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, quien precisó que en México el riesgo es de bajo a moderado, pero exhortó a la población a fortalecer su esquema de vacunación sobre todo en los grupos más vulnerables.

Menciono que, con la cercanía de Estados Unidos, la temporada invernal y la movilidad por las vacaciones, aumenta la probabilidad de este tipo de patógenos, por ello se da prioridad a la prevención haciendo énfasis en la campaña nacional de vacunación (octubre 2025-abril 2026) para que acudan niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades, para aplicar vacunas contra influenza, neumococo y COVID-19.

“Este padecimiento causa epidemias anuales, especialmente en el hemisferio norte durante el invierno, y aunque en nuestro país actualmente el riesgo es bajo, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se mantiene el monitoreo epidemiológico y el análisis permanente para la detección oportuna de cualquier caso que se pudiera registrar”, destacó.

Cabe mencionar que la tasa histórica de casos de este tipo de influenza es de más de 7 mil casos en invierno del 2022-2023, y entre las principales recomendaciones destaca el uso de cubre bocas en aglomeraciones, higiene de manos y la vacunación para reducir complicaciones.

El virus de la influenza A(H3N2) es un subtipo estacional de la influenza que circula globalmente y causa epidemias anuales, especialmente en el hemisferio norte durante el invierno. Emergió en humanos en 1968 como una variante pandémica y desde entonces ha evolucionado, lo que se requiere actualizaciones anuales en los esquemas de vacunación.

Desde agosto de 2025, se observa un incremento rápido de la actividad de la influenza estacional, con positividad global superior al 20 por ciento en la semana epidemiológica 47 (finales de noviembre). En Estados Unidos hasta noviembre de 2025, se estiman 650 mil casos de los cuales, 7 mil 400 requirieron de hospitalización.