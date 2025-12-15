Por: Raúl Terrazas Barraza

Sesión Legislativa, el todo por el todo

Por ser el último día de sesiones del actual periodo Legislativo, las y los Diputados que son liderados por Humberto Prieto Herrera, en la plenaria de este lunes, tienen que sacar todos los pendientes y comenzar, obvio, con el Decreto mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para el próximo año, 2026

Para ello, antes de la Sesión Pública Ordinaria que fue citada por la Mesa Directiva que tiene a su cargo la Diputada Eva Aracely Reyes González y por el secretario, Juan Arlos Zertuche Romero, habrá tres reuniones de Comisiones Legislativas, primero las de Familia que preside la Diputada Patricia Mireya Saldívar Cano y Asuntos Legislativos Primera del Diputado Claudio de Leija Hinojosa, para concretar el acuerdo de Decreto para reformar los Artículos 27 y 33 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

Quince minutos después, se reunirán la misma de Estudios Legislativos Primera, con la de Administración que preside el Diputado y Doctor, Alberto Moctezuma Castillo, para determinar cómo quedará el Decreto para reformar y adicionar varios Artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, la tercera reunión será de las Comisiones de Asuntos Municipales y Patrimonio Estatal y Municipal que tienen a su cargo las Diputadas Úrsula Salazar Mojica y Ana Laura Huerta Valdovinos, de manera respectiva.

La última Sesión Pública Ordinaria comienza a la una y media de la tarde y se estima que durarán alrededor de tres horas, porque los asuntos que se subirán al Pleno, son muchos y todos tienen que quedar este lunes, de no ser así, tendría que pensarse en una o dos sesiones Extraordinarias y en diciembre, a unos días de la Navidad, como que ya no aplica, porque ya todos en el Congreso del Estado traen muy marcado en su mente las fiestas de Navidad y las vacaciones.

En la sesión de este día, las y los diputados, se juegan el todo por el todo, para concluir con buenos resultados Legislativos el 2025 y comenzar dentro de un mes, el 15 de enero del 2026, el segundo período ordinario de sesiones de este su segundo año de tareas Legislativas, mismo que concluirá el 30 de junio, para luego, un receso de julio, agosto y septiembre y entrar en el último año de la Legislatura 66.

Los otros

No creíble, parece mentira, no debió suceder, que el Doctor Juan Guillermo Manzur Arzola, quien fue muchos años Director del Hospital Civil de Victoria, otros tantos Delegado del ISSSTE y también despachó como Secretario de Salud de la entidad durante una parte del sexenio del ingeniero Eugenio Hernández Flores, haya perecido en un accidente carretero, cuando se dirigía la ciudad de Matamoros, en una comisión oficial del ITABEC, Instituto del que era Director General.

En la Secretaría de Salud, el doctor Manzur Arzola sustituyó en la dependencia al doctor Rodolfo Torre Cantú, dado que, fue nominado como candidato a Diputado Federal por el anterior PRI.

La noticia no agradable circuló desde media mañana este domingo y quienes comentaban, no daban crédito al lamentable acontecimiento que debió devastar a sus compañeros de Golfo del Campestre Victoria, con quienes se había reunir el martes pasado para comer y departir por las festividades decembrinas, con la caballerosidad que siempre le caracterizó y la amistad que dispensó a las personas, se despidió de todos cuando concluyó la reunión.

Allí estuvieron los contadores Mario Alejo Salinas Peña y Javier de los Santos Fraga, el arquitecto Felipe Quesada Pascual, el médico Manuel Martínez Arteaga, el doctor Alejandro González y el Químico Gonzalo Gutiérrez Noyola, entre otros. Al día siguiente, miércoles de la semana pasada, por su cumpleaños también fue festejado por sus amigos.

Infinidad de personas de toda la entidad, dan muestras de apoyo a la familia Manzur-González, en especial a su esposa la señora Eva González de Manzur y sus hijos Juan y Jerónimo.

Por cierto, nadie se explica cómo, en su calidad de Director General de un área de la Secretaría de Educación, el ITABEC, viajaba en un auto compacto y no en una unidad más sólida, aunque, un accidente lógico, es un accidente y ocurren por cualquier falla en la conducción o en los vehículos.

En el poblado de Higuerillas, donde el gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya y su esposa, Doctora María de Villarreal, estuvieron para encabezar la Brigada Navideña Transformando Familias, que reunió a infinidad de personas de esa región, pidió a los asistentes un minuto de aplausos en memoria del Doctor Manzur Arzola, quien también estaría allí, pero, un trágico accidente se lo impidió.

El Mandatario Tamaulipeco, dijo que tienen muy presente al galeno y le agradeció todo el esfuerzo que hizo durante la administración en beneficio de las y los tamaulipecos, por ello sugirió que le recordasen con un fuerte abrazo y con un fuerte aplauso desde esa parte de la entidad en la que se congregaron familias de comunidades como, Capilla, Mano de León, Higuerillas, Islas de la Laguna Madre, Martoma, Caracol y San Lorenzo,