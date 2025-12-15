Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

De luto el Gobierno de Tamaulipas y todo Tamaulipas

El Gobierno del Estado de Tamaulipas y todo Tamaulipas está de luto, pues perdió un elemento valioso en su estructura, al Dr. Juan Guillermo Mansur Arzola, quien fuera hasta el día de este domingo por la mañana titular del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativo (ITABEC), ya que perdió la vida en un percance automovilístico junto con otras dos personas, aparentemente su chofer y un acompañante más e iban a Matamoros para participar en un evento encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:30 horas en el Libramiento del poblado Francisco Villa, en el tramo de la carretera federal que conecta a San Fernando con Matamoros.

El propio gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa, la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Estatal están consternados y con profunda pena y dolor recibieron la mañana de este domingo la mala noticia del fallecimiento del Doctor, colega, colaborador y amigo profundamente apreciado por mí y por nuestra familia, dijo el mandatario tamaulipeco.

Expresamos nuestra más sincera condolencia a su esposa Eva Lucila, a sus hijos Juan Guillermo y Xerónimo, así como a sus familiares y amigos. Nuestro afecto y nuestro corazón están con ellas y ellos, con el deseo de que encuentren paz, fortaleza y consuelo para afrontar estos momentos tan difíciles, agregó Villarreal Anaya.

Descanse en paz el Doctor Juan Guillermo Mansur Arzola.

También sobre este suceso tan lamentable y pérdida en la estructura de gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya, las y los alcaldes de: Tula, Bustamante, Palmillas y Jaumave, es decir, Rene Lara Cisneros, Maricela Rodríguez González, Sindy Paoleth Monita Ramírez y Manuel Báez Martínez, respectivamente, lamentan profundamente el fallecimiento del Doctor Juan Guillermo Mansur Arzola, los mismos que expresan sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, por lo que desean que encuentren consuelo y fortaleza ante su partida. Descanse en paz.

Nos duele el adiós del Dr. Mansur

Como victorense y como periodista de muchos años nos consta en lo personal y en lo familiar lo valioso que fue en vida este inminente médico de profesión, dedicado desde sus orígenes al servicio público y siempre dispuesto a lidiar, orientar y rehabilitar a sus pacientes y a todos los que sirvió como médico en vida. Fui testigo como observador de la vida social de Tamaulipas a muchas personas que ayudó en distintas épocas y gobiernos aquí en Ciudad Victoria.

Me duele como victorense que hayamos perdido a este médico servicial, siempre dispuesto a orientar a los demás y resolver distintos problemas de salud y de rehabilitación de distintas enfermedades por muchos años aquí en la capital de Tamaulipas. Deja un vacío y un ejemplo, deja también la obligación de quienes trabajan en ese medio y puedan seguir ayudando a los demás para vivir en Tamaulipas en medio de mayor salud y bienestar.

También quisiera decir que se va uno de los médicos de las generaciones que han dado mucho a Tamaulipas, que lo han curado de distintos males, pero que sobre todo, siempre estuvo atento para que los tamaulipecos viviéramos mejor, contando con cabal salud y disposición a una vida mejor. Descanse en paz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.