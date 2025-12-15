Anuncia Américo Villarreal baja de tarifas eléctricas en cinco municipios

Abasolo, González, Güémez, El Mante y Padilla serán los primeros beneficiados en Tamaulipas con gestiones ante la CFE

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Diciembre 15 de 2025.- Los municipios de Abasolo, González, Güémez, El Mante y Padilla serán los primeros en Tamaulipas en beneficiarse con la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica, lo que permitirá a las familias acceder a esquemas más justos y acordes a las condiciones climáticas de la región, anunció el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Hemos logrado avances concretos en cinco municipios (…). mismos que obtendrán tarifas más favorables a partir del 2026 por mejoras como el paso de tarifas de la 1C a 1D en algunos de los casos y de la 1D a la 1E en otros”, informó el mandatario estatal.

Durante un encuentro con medios de comunicación, donde estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, el gobernador enfatizó que la revisión tarifaria es un compromiso asumido desde el inicio de su gestión y por lo tanto es resultado del trabajo técnico y de gestión realizado por su administración en coordinación con autoridades federales, utilizando datos reales de temperaturas extremas, aunado a la condición del estado como productor de energía eléctrica, lo que hace indispensable que las familias tamaulipecas cuenten con tarifas más equitativas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

Villarreal Anaya señaló que se han instalado mesas técnicas permanentes con la participación de equipos especializados de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, para revisar las tarifas aplicables en los 43 municipios de la entidad, “basadas en datos reales de temperaturas extremas que caracterizan a nuestro estado, comparar cifras y revisar las áreas de oportunidad”.

“Nuestro objetivo es extender estos beneficios a los 43 municipios trabajando incansablemente para alcanzar un reconocimiento tarifario justo en las zonas de mayor calor y a la población más vulnerable”, expresó.

Destacó que estas acciones se enmarcan en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, “que coloca al centro el bienestar de las familias, la equidad y la justicia social, y bajo el gran proceso de transformación de la vida pública de nuestro país, encabezado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

El gobernador de Tamaulipas dijo que estas acciones permiten alcanzar “un componente de la justicia energética, reduciendo la carga económica en los hogares, especialmente en un estado donde el calor extremo eleva el consumo. No nos conformamos con estos avances. Impulsamos la transformación energética que Tamaulipas merece”, estableció.

En su intervención, el Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, hizo una amplia explicación sobre el proceso de reclasificación de las tarifas eléctricas, que están bajo un marco legal y donde el primer paso es demostrar que los indicadores de las temperaturas han cambiado y que el nivel medio mensual debe haber superado un umbral por dos meses consecutivos , analizando los valores de referencia entre la Conagua y el Gobierno de Tamaulipas, que cuenta con sistemas de medición, lo cual permite contrastar la información de la Conagua.

“Esperamos por empezar el estudio con los indicadores de temperaturas de los nuevos municipios, a partir de lo que nos entregó la Secretaría de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas y contrastarlos con Conagua y, a partir de eso, la CFE asume los datos y se siguen buscando otras oportunidades para los demás municipios; en el caso de la CFE, suministrador de los servicios básicos, lograr una negociación para los municipios más vulnerables y tratar de alcanzar la tarifa 1F, que es la que se está buscando en el marco de mejorar los ingresos de esa población en alta vulnerabilidad”, señaló para finalizar.