Por: Raúl Terrazas Barraza

Presupuesto, decretos, vacaciones y aguinaldos

En las sesiones de las Comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, Estudios Legislativos Segunda y Primera, así como, la de Administración tuvieron mucho trabajo, realizadas este fin de semana, las y los Diputados se pusieron a trabajar y, hasta donde se sabe casi dejaron listos los proyectos de Decreto que serán puestos a consideración del Pleno Legislativo en la Plenaria del lunes 15 de los corrientes a la una y media de la tarde.

Fue mucha actividad de números en cifras y porcentajes, porque desde las nueve de la mañana trabajaron en el análisis de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, conocido también como paquete económico que fue presentado por el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González y la elaboración de los Decretos que corresponden a cada acción, bajo la presidencia del Diputado Isidro Vargas Fernández.

Cuando la sesión de esta Comisión terminó, inició la otra con la incorporación de las y los Diputados que conforman la de Estudios legislativos Segunda presidida por la Legisladora Katalyna Méndez Cepeda y por el Diputado Marcelo Abundiz Ramírez, porque deberían de trabajar el análisis de la Miscelánea Fiscal del año que viene y, por tanto, formular dos Decretos, el primero de ellos para reformar el Inciso a) de la Fracción I del Artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas.

Esto es que, por ingreso o refrendo anual en el padrón de vehículos de motor o remolques, 18 veces el valor diario de las UMA’s, ello en cuánto a servicios de control vehicular, sobre la base de las tarifas que señala el Artículo 73 y que deberá pagarse en las Oficinas Fiscales que la Secretaría de Finanzas tiene en todos los municipios de la entidad.

El otro Decreto tiene que ver con la reforma, adición y derogación de varias disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, del Código Fiscal del Estado, de la Ley de Gasto Público y de la Ley para la Operación y Funcionamiento de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas de la entidad.

Para el lunes al medio día, la agenda Legislativa contempla reunión de las Comisiones de Estudios Legislativos Primera y de la de Administración, porque deberán presentar un Decreto mediante el cual se reformarán y adicionarán varios Artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, tras ello, hay una reunión más de la Comisiones de Asuntos Municipales y la del Patrimonio Estatal y Municipal.

La sesión Pública Ordinaria, que será la última del primer periodo de sesiones del segundo año de la Legislatura 66, prevista para después del mediodía, será para resolver el Presupuesto de Egreso del Estado del 2026 y todos los asuntos que tienen que ver con el paquete económico.

Ya después de esto, seguro vendrá la posada de las y los Diputados, misma que ya debe estar organizada al cien, entre otras cosas porque deben de festejar en grande al presidente de la Junta de Gobierno en razón de ser el mejor Legislador con esa responsabilidad den el país, según las encuestas difundidas por desde el Poder Legislativo.

Además, corrió la versión de que, los de la Legislatura 66, incluidos los funcionarios de todas las áreas, dese la secretaría general, hasta la administración, Auditoría Superior y los Institutos que dependen del Congreso del Estado, recibirán desde el lunes los jugosos aguinaldos que tienen preparados para todos, así que, será un fin de semana para ellos de mucho pensar en presupuesto, decretos, vacaciones y aguinaldos.

Los otros

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, DIF, que preside la Doctora María de Villarreal, puso en marcha bajo el lema, Un DIFciembre para Recordar, el tradicional Bazar en las instalaciones del Polyforum del Parque Bicentenario, en el cual hay exposiciones de todo tipo de artículos relacionados con la temporada decembrina y de Año Nuevo, para que las y los ciudadanos puedan acudir a comprar aquello que tengan en mente, con la seguridad de que allí habrán de encontrarlo.

La Directora del DIF, Doctora Patricia Lara Ayala, hizo ver que se trata de una gran oportunidad para que la gente de Victoria y la zona centro de la entidad, pueda acudir y llevar los regalos que requieran, con la seguridad de que, expositores y comerciantes otorgarán los mejores precios durante este fin de semana y hasta el lunes.

Después de la entrega de la monumental escultura de la Virgen de la Misericordia en El Chorrito, Municipio de Hidalgo, en un espacio que ya es considerado como un centro de paz, fe y espiritualidad, que vigoriza la unidad, fraternidad y esperanza, el Gobernador de la entidad, recibirá, para llevar a cabo una gira de trabajo, al Director General del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, para realizar la primera entrega de viviendas construidas mediante el programa Vivienda para el Bienestar.

Esto de las viviendas será a las 11 de la mañana de hoy sábado en el Fraccionamiento, Todos por Tamaulipas de Ciudad Victoria.