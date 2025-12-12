POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< La invitación de Sheinbaum al Papa a visitar México

A estas alturas, seguramente usted estará enterado de la llamada de Estado, que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum al Papa León XIV en el Día de la Guadalupana, en ese marco le formuló una invitación al Santo Padre a nuestro país. Sería muy afortunado para México, la presencia del máximo jefe de la Iglesia Católica, porque vendría a contribuir a generar confianza, fortalecer la fe en tiempos aciagos, además de incentivar la economía en diferentes sectores, porque muchos mexicanos estarán dispuestos a viajar a algún punto de la ruta Papal para verlo de cerca, incluso obtener su bendición.

Las relaciones del Estado Mexicano con el Vaticano han estado bajo la lupa por los antiguos antecedentes de poder e influencia de la Iglesia durante la Colonia y el inicio del México Independiente. La institución católica llegó a poseer vastas propiedades, jugó un papel importante en moldear la moral de los mexicanos, intervino en la economía del país y hasta en la política. Hubo clérigos que se desempeñaron como virreyes.

Ayer y hoy, ha sido incuestionable la influencia de la iglesia en la sociedad; en esas condiciones, el Estado Mexicano en los siglos XIX y XX luchó por un Estado laico, con figuras prominentes como Benito Juárez, por lo menos eso aparentaba, porque la realidad es que los presidentes de México, de todos los tiempos, sin excepción, enviaban a sus esposas al Vaticano a presentar saludos y “bonos” económicos al máximo jerarca católico, el Papa en turno.

Se decía que todos los presidentes de México o casi todos, se entrevistaron discretamente con el Papa de su tiempo. El único que lo hizo de manera más abierta, fue Luis Echeverría Álvarez, quien sostuvo cuando menos dos encuentros con Paulo VI, uno de ellos ocurrió en 1974 en una visita a Roma, y posteriormente en 1977 cuando el argumento, fue entregar al Sumo Pontífice, la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados.

Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, no está haciendo, ni más, ni menos lo que muchos de sus antecesores protagonizaron. No podemos perder de vista que la figura presidencial de México observa tres perfiles: titular del Poder Ejecutivo, Comandante(a) de las Fuerzas Armadas de México y figura diplomática plenipotenciaria.

Estos encuentros, los de ayer y los del presente con la máxima autoridad católica, han sido y serán muy significativos, poque contribuyen a consolidar una relación diplomática, entre México y la Santa Sede.

LA UAT BECA A HIJOS DE SUS TRABAJADORES Y DEL ESTADO. – LA Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabajó en la integración de un convenio para otorgar becas a los hijos de trabajadores sindicalizados de la casa de estudios (el SUTSPET), y también para los hijos de sindicalizados del Gobierno del Estado.

La formalización del Convenio Marco de Colaboración, es sin duda un gran avance al establecer un amplio esquema de becas, capacitación y apoyos educativos que vienen a beneficiar a trabajadores sindicalizados y sus hijos. La ceremonia donde se firmó el protocolo estuvo encabezada por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y la secretaria general del SUTSPET, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez. Ambos coincidieron en formalizar una alianza que acercará los beneficios de la Educación Superior a un mayor número de familias tamaulipecas, al asignar 600 becas del 25 % de descuento en inscripción para nivel licenciatura; además de un 20 % en inscripciones al Centro Universitario de Idiomas (CeU Idiomas) y al Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia (CEINA).

El acuerdo incluye también becas del 25 % para cursos, diplomados y posgrados dirigidas tanto a trabajadores como a sus hijos que mantengan un promedio mínimo de 8.5, esto representa un paso decisivo para acercar los beneficios de la educación superior a más familias tamaulipecas.

Adicionalmente, la Universidad pone a disposición sus cursos y programas de actualización que respondan a las necesidades formativas identificadas por el sindicato. Durante su mensaje, el rector subrayó la importancia de fortalecer la relación entre la UAT y los sectores que impulsan la vida pública del Estado, resaltando que este convenio simboliza la suma de voluntades de dos instituciones comprometidas con el progreso social.

LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN VICTORIA, NO VACACIONARÁN. – El municipio mantendrá la prestación de servicios y atención ciudadana, pese al periodo vacacional que inicia el próximo 18 de diciembre, y que concluye hasta el 2 de enero; los servicios públicos se mantendrán en operación en áreas prioritarias como son, las brigadas de bacheo, un programa que se ha fijado como permanente por el alcalde Eduardo Gattás Báez, sólo así podrá abatirse el rezago histórico y avanzar en la reconstrucción de las vialidades.

A lo anterior se suma la recolección de basura, las acciones de protección civil y seguridad vial, que continuarán laborando durante este período de asueto, cumpliendo así las instrucciones del alcalde Gattás. Mientras que el período vacacional de empleados municipales fue empatado con el Gobierno del Estado por el tema de integración familiar; para disfrutar las oportunidades de fiesta que se viven tradicionalmente durante la época decembrina

Por instrucciones del alcalde Eduardo Gattás Báez, el período vacacional de empleados municipales fue empatado con el Gobierno del Estado por el tema de integración familiar; para disfrutar las oportunidades de fiesta que se viven tradicionalmente durante la época decembrina.

LA ORIENTACIÓN SEXUAL NO ES DELITO: SCJN. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de invalidar, una porción del Código Penal de Tamaulipas, que equiparaba la homosexualidad con un delito, específicamente con la corrupción de menores. Este es un fallo histórico, observado por los juristas como una renovación de principios, que además de discriminatorios, violaban los derechos de igualdad.

Sea como fuera, la cuestión es que se determinó, que la redacción del primer párrafo del artículo 192 del Código Penal del estado, era discriminatoria y violatoria a los derechos a la igualdad.

La resolución de la Corte dictamina, que ninguna legislación local (y eso incluye la de Tamaulipas) puede presentar la homosexualidad, como una conducta corruptora o equipararla con actos delictivos y ordenó eliminar por completo la mención al “homosexualismo” como supuesto del delito de “corrupción de menores e incapaces”.